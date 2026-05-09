Recuperan el campo de aviación de Saceruela como un espacio de memoria democrática y divulgación histórica - JCCM

CIUDAD REAL 9 May. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Relaciones Institucionales, Javier Vicario, ha visitado este sábado las actuaciones de rehabilitación y recuperación del campo de aviación de la Guerra Civil de Saceruela, un proyecto impulsado gracias a la colaboración entre el Gobierno de España, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Saceruela, y que ha contado con una inversión total superior a los 53.300 euros destinados a la musealización del hangar y a la futura creación de un aula didáctica en la antigua casa mando.

Durante la visita, Vicario ha puesto en valor "el compromiso del Ejecutivo autonómico para recuperar este espacio histórico vinculado a la memoria democrática y ponerlos al servicio de la ciudadanía como lugar de conocimiento, reflexión y divulgación".

El proyecto ha permitido actuar sobre distintas edificaciones originales del aeródromo construido en 1937 y utilizado por las tropas republicanas durante la Guerra Civil, entre ellas el hangar, la casa mando y varios bunkers, que se encontraban en estado de semi-ruina, según ha informado la Junta en nota de prensa.

La primera fase de la actuación, ya concluida, ha consistido en la rehabilitación y musealización del hangar, dotándolo de las instalaciones necesarias para su apertura al público. Esta actuación ha contado con una financiación total de 30.871,25 euros, procedentes tanto de fondos propios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como de los recursos transferidos por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en materia de memoria democrática.

Asimismo, el Gobierno regional desarrollará este año una segunda actuación para convertir la casa mando en un aula didáctica orientada a explicar el funcionamiento de estos aeródromos y el contexto histórico en el que se desarrollaron. Para ello, el Ejecutivo autonómico ya ha destinado otros casi 22.000 euros para la adecuación del inmueble y el diseño de recursos interpretativos y contenidos expositivos.

En este contexto, Javier Vicario ha señalado que "la recuperación de este enclave permite preservar nuestra memoria democrática y convertirla en un espacio de divulgación y aprendizaje para las nuevas generaciones" y ha añadido que "recuperar estos lugares es también una forma de dignificar a quienes sufrieron aquella etapa y de reforzar los valores democráticos y constitucionales desde el conocimiento de nuestra historia".

El viceconsejero ha destacado además "el compromiso y la implicación del Ayuntamiento de Saceruela y de su alcalde, José Fernández Teno, para llevar a cabo este proyecto", así como "la cooperación institucional entre el Gobierno Central, el Ejecutivo autonómico y la administración local para seguir avanzando en la recuperación y conservación de espacios vinculados a la memoria democrática".