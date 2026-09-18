Redondo avisa que la igualdad "está en una encrucijada" y pide que sea "transversal" en agenda internacional

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante el V Foro Iberoamericano de Género, a 18 de septiembre de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra Ana Redondo, que ha alertado de que la igualdad "está en una encrucijada", ha incidido en la necesidad de que en la agenda política internacional, la igualdad sea "transversal y esencial".

"El odio genera sinrazón, nunca genera nada positivo. Esta polarización, que no es casual, es el camino para la destrucción de la civilización, de nuestras democracias y de los derechos fundamentales. La polarización y el odio no ilusionan, las mentiras y los bulos no ilusionan. Pero construir un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más igualitario ilusiona. Y eso es lo que necesitamos, ilusión y el futuro".

La titular nacional del Igualdad ha realizado estas reivindicaciones durante su intervención en el V Foro Iberoamericano de Género, que desde este jueves acoge Toledo, y que reúne a las máximas autoridades de los mecanismos de adelanto de las mujeres de los 22 países iberoamericanos, junto con representantes de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres.

En este marco, ha clamado por "una agenda de igualdad en materia de defensa", pues ha defendido que ante "un mundo que se está volviendo más violento, la perspectiva de género y la igualdad son una respuesta y son un camino diferente".

También ha apelado al ecofeminismo, en medio del cambio climático, pues ha asegurado que las mujeres "tienen mucho que decir en la protección y en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de la tierra".

"Siempre ha sido parte de nuestra esencia, parte de lo que hemos vivido. Sobre todo las mujeres indígenas, las mujeres en el rural, de las que tenemos que aprender cada día, porque nos dan lecciones muy valiosas cada día".

De igual modo, ha puesto el foco en el papel que la mujer tiene en la economía, añadiendo que "no es viable una economía sin mujeres". "Tenemos que estar en las tecnologías, en la Inteligencia Artificial, porque los tradicionales sesgos machistas y patriarcales se han trasladado a las redes sociales, a la Inteligencia Artificial, y pretenden que esa revolución tecnológica se realice sin nosotras. Ya hemos perdido muchas revoluciones, esta revolución tecnológica no la podemos perder", ha advertido.

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