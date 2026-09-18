Sara Simón llama a "plantar batalla al auge del neomachismo" que busca "volver a los roles tradicionales de género"

La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Sara Simón, durante el V Foro Iberoamericano de Género, a 18 de septiembre de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha llamado este viernes a "plantar batalla al auge del neomachismo, una reacción conservadora que siente nostalgia de momentos oscuros de nuestra historia y que busca volver a los roles tradicionales de género".

Simón ha realizado esta petición durante su intervención en el V Foro Iberoamericano de Género, donde ha compartido mesa con la ministra de Igualdad del Gobierno de España, Ana Redondo, y con la secretaria de Cooperación Iberoamericana de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), Lorena Larios, en un acto que ha reunido en la capital regional a representantes de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana, junto a organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y actores de la cooperación regional.

Tras asegurar que el movimiento feminista "ha cambiado el rostro de las sociedades en el último medio siglo", ha advertido de los retos que tiene por delante, entre ellos, "esa reacción que pretende presentar la igualdad precisamente como una amenaza".

"Frente a eso, solo cabe una respuesta: plantar batalla con convicción y seguir trabajando con más unidad, más empeño y un tejido fuerte de redes que sostengan y amplíe los derechos ya conquistados. Porque esto ocurre mientras se mantiene la losa de una brecha económica y mientras continuamos siendo testigos de como, cada día en el mundo, decenas de mujeres y de niñas son asesinadas por sus parejas o exparejas, son víctimas del terrorismo machista. La violencia sexual sigue siendo masiva y todavía hoy muy silenciada".

A esas viejas formas de violencia, ha alertado Simón, se suma una nueva, la violencia digital, "potenciada hoy por la Inteligencia Artificial, que abre espacios inéditos de acoso, de control y de difusión no consentida de contenidos íntimos".

"Frente a todo esto no cabe el desánimo. La fuerza colectiva siempre ha sostenido a este movimiento", ha dicho la responsable castellanomanchega de Igualdad, que tras parafrasear a Simone de Beauvoir, que advirtió de que los derechos de las mujeres nunca se dan por adquiridos pues bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados, ha defendido de que no cabe "ni un paso atrás ni un paso en falso".

"La historia de este movimiento es la historia de generaciones de mujeres que no se resignaron. A nosotras nos corresponde continuar con su camino y proteger su legado", ha interpelado.

En este contexto, Sara Simón ha avanzado que la región aprobará esta legislatura la Ley de Medidas para Reducir las Brechas de Género en el Ámbito Económico, pionera en España, que incluirá una estrategia regional de Cuidados.

V FORO IBEROAMERICANO DE GÉNERO

El V Foro Iberoamericano de Género ha reunido, a lo largo de sus sesiones, a destacadas representantes institucionales y de organismos internacionales, entre ellas la vicepresidenta del Club de Madrid, Michelle Bachelet; la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Bibiana Aído; la directora de la División de Asuntos de Género de la Cepal, Ana Güezmes; y la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de España, María Guijarro; entre otras ministras y altas representantes de países como Panamá, Paraguay, República Dominicana, Guatemala y Uruguay.

El encuentro se enmarca en la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid en noviembre bajo el lema 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo'.