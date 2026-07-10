Reducido con una táser en Guadalajara un hombre que intentó presuntamente atacar a la Policía con un cúter

GUADALAJARA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una intervención de la Policía Local en un domicilio en el entorno de la calle Santander acabó este jueves con un hombre reducido mediante una pistola eléctrica taser y posteriormente puesto a disposición judicial después de que presuntamente atacara con un cúter a los agentes que acudieron al lugar.

La actuación se inició tras el aviso de una mujer que solicitó ayuda porque no podía acceder a la vivienda debido al comportamiento agresivo de un varón que, al parecer, podría encontrarse en estado de embriaguez.

Una vez en el domicilio, los agentes se identificaron como miembros de la Policía Local y le ordenaron en varias ocasiones que mostrara las manos. Sin embargo, el hombre hizo caso omiso de las indicaciones y, según ha señalado el concejal de Seguridad, Chema Antón, se hizo con un cúter y se abalanzó sobre los policías con intención de agredirles.

Ante la situación, los agentes recurrieron en primer lugar a un dispositivo electrónico de control (Taser), cuyo uso no logró detener al individuo debido al elevado estado de "exaltación y agresividad" en el que se encontraba, intentando de nuevo volver a "clavarles el cúter", remarca Antón.

Al producirse un nuevo intento de ataque con el arma blanca, los policías utilizaron el arma reglamentaria y efectuaron dos disparos dirigidos a las extremidades inferiores. Uno de los proyectiles rozó al hombre y el otro impactó en una de sus piernas, aunque sin ocasionarle daños vitales ya que posteriormente intentó de nuevo clavarles el cúter.

Así, el varón continuó con su actitud agresiva e intentó proseguir el ataque, por lo que fue necesario un segundo uso de la pistola Taser, que permitió finalmente inmovilizarlo.

Tras ser reducido, se movilizaron los servicios sanitarios y el herido fue trasladado al Hospital General para ser atendido de las lesiones sufridas en las piernas. Posteriormente recibió el alta médica. No obstante, el hombre ha pasado a disposición judicial tras la intervención policial.