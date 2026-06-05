Registrado en Méntrida un incendio de nivel 1 por posible afección por humo a vías de comunicación

Incendio en Méntrida. - INFOCAM

TOLEDO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio localizado en el término municipal de Méntrida (Toledo) se ha declarado de Situación Operativa 1 por posible a afección por humo a vías de comunicación.

Según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, recogidos por Europa Press, el fuego se ha detectado a las 14.58 horas tras la llamada de un particular.

Fuentes del Infocam han informado de que se está regulando el tráfico en la carretera CM-530, en ambos sentidos, entre los kilómetros 1 y 3, y se pide precaución de los conductores.

A las 16.50 horas, participaban en las labores de extinción del incendio cinco medios --dos de ellos aéreos y tres terrestres-- y 18 personas.