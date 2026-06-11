Regresa el Festival Internacional de Jazz 'Ciudad de Talavera' del 17 al 25 de julio

Presentación del Festival Internacional de Jazz 'Ciudad de Talavera'. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Enrique Etayo, ha presentado una nueva edición del Festival Internacional de Jazz 'Ciudad de Talavera', que tendrá lugar del 17 al 25 de julio en Talavera de la Reina.

Así lo ha dado a conocer este jueves en rueda de prensa, acompañado por el presidente de la Asociación Cultural Always Elvis y organizador del Festival de Jazz en Talavera, Benedicto Tapetado, e Inés Élez, en representación de la Sección Juvenil de la Asociación Always Elvis, donde ha destacado que "hay que seguir apoyando y manteniendo este festival como no puede ser de otra manera, e intentar mejorarlo".

Enrique Etayo ha agradecido el "gran trabajo" de los organizadores, remarcando el éxito de participación de la pasada edición del Festival de Jazz, "batiendo récord de asistencia", al tiempo que ha apostado por "seguir siendo un referente del jazz a nivel nacional".

Como ya es habitual, durante esta XXIV edición se volverá a contar con las diferentes actividades complementarias a los conciertos principales que se desarrollarán en la Plaza del Pan, como son: el Jazz de Medianoche y Mediodía, el Certamen de Jóvenes Músicos de Jazz, así como los certámenes Fotojazz y Dibujazz.

El Festival Internacional de Jazz Ciudad de Talavera se ha consolidado como un importante referente dentro del circuito de Festivales de Jazz nacional e internacional, que pertenece a la Plataforma Jazz Spain y al Portal de Festivales de Castilla-La Mancha, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.