La Reina Sofía asistirá el lunes en La Roda a la inauguración del III Congreso Internacional de ELA 'Manolo Barrós'

La Reina Sofía. - Álex Cámara - Europa Press

ALBACETE, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Su Majestad la Reina Doña Sofía asistirá el próximo lunes, 22 de junio, a las 12.30 horas, a la inauguración del III Congreso Internacional de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) 'Manolo Barrós'.

El acto tendrá lugar en La Posada del Sol de la localidad de La Roda (Albacete), tal y como ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Posteriormente, a las 18.30 horas, Su Majestad la Reina Doña Sofía asistirá al concierto y al encuentro con los asistentes, en el Centro Cultural San Sebastián de la localidad.