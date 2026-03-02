La relación de la sociedad y la naturaleza de la mano de Xavi García se podrá ver en una muestra en Cuenca hasta abril

Inauguración de la exposición 'Cartografías emocionales sobre el abismo' de Xavi García. - DIPUTACIÓN

CUENCA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Antonio Pérez (FAP) de la Diputación Provincial de Cuenca ha inaugurado, en su Centro de Arte Contemporáneo de Cuenca, la exposición 'Cartografías emocionales sobre el abismo' de Xavi García, que reúne 24 obras, entre pinturas y esculturas, organizadas en dos colecciones 'Urban Roots' (raíces urbanas) y 'Citizens' (ciudadanos).

Una muestra realizada en colaboración con la Galería Juana Romero Contemporary Art, que puede visitarse hasta el próximo 26 de abril.

En el acto de inauguración han participado el director de la FAP, Jesús Carrascosa, la conservadora Jefe de la FAP, Mónica Muñoz, el artista Xavi García, y la comisaria de la muestra, Juana Romero, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El objetivo de esta muestra, ha señalado Juana Romero en la presentación, "es una fusión entre lo antiguo y lo contemporáneo, lo vibrante y lo urbano, lo que está ocurriendo ahora en el mundo del arte donde Xavi es un representante principal de nuestro país y también internacional".

Xavi García ha mostrado su emoción por estar en un "lugar donde el arte y el diálogo siempre han formado parte de la historia" y por "estar rodeado de grandes artistas que han sido referentes para nosotros".

La exposición reúne 24 obras, entre pinturas y esculturas, creadas desde 2014 hasta un mes antes de esta exposición, todas ellas piezas de gran formato y voracidad cromática organizadas en dos colecciones: 'Urban Roots' (raíces urbanas) donde el artista nos muestra su visión sobre la relación de la sociedad y la naturaleza, y 'Citizens' (ciudadanos) en la que reflexiona sobre la tensión entre el individuo y el entorno sociocultural contemporáneo.

Las pinturas son murales de gran formato que tienen un punto narrativo entre ellas y han ido variando según las inquietudes y momento vital del artista; las esculturas están hechas con fibra de vidrio y tienen una altura de dos 2,5 metros.

Tanto unas como otras han sido exhibidas en espacios públicos y hoteles internacionales, y tres de sus esculturas se han instalado de forma permanente en París.

Los Citizens intentan reflejar y reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos y "cómo nos moldea a su antojo y nos resulta muy difícil ser fieles a nosotros mismos".

Para reflejarlo, Xavi García juega con las contradicciones, el amor y la guerra, la avaricia y la bondad, los miedos y la ternura, lo bueno y lo malo del ser humano, y las representa con ojos, caras, corazones, bombas, utilizando diferentes técnicas artísticas como el acrílico, el óleo y el collage.

En esta colección Xavi García hace referencia también a las raíces "ese lugar donde vuelves a cargar pilas y dónde eres tú mismo", a la soledad y a las relaciones sociales.

Urban Roots es una reivindicación de la dificultad de la naturaleza para abrirse camino en nuestras ciudades y Xavi García plantea este problema con una fusión entre las ciudades, las personas y la naturaleza "que a veces puede ser muy amable y otras caótica y frustrante".

En sus obras aparecen los árboles mezclados con los planos de ciudades, museos, carteles, donde las personas se fusionan con la ciudad y la naturaleza.

Una naturaleza donde predomina el color amarillo indio, "un color muy peculiar mío", todo combinado con grandes masas de pintura y texturas que refuerzan la sensación de caos y reconstrucción, y despiertan la curiosidad del espectador.

EL ARTISTA

Xavi García es un artista socialmente comprometido que, a través de sus autorretratos, ofrece una visión profunda y provocadora de quiénes somos y en qué nos estamos convirtiendo en la era digital.

Sus obras, conocidas como autorretratos sociales, son ventanas que capturan lo que apasiona e inquieta a la sociedad actual.

Algunos de los elementos más innovadores en la obra de Xavi García son: la incorporación de códigos QR y códigos de barras; el uso del color, texturas, música, moda, mapas de ciudades, planos de metro, cartas en sus obras, corazones, casas y raíces, símbolos poderosos de lo humano, el hogar y nuestras conexiones más profundas.

Xavi está Licenciado en Bellas Artes por la U.P. Valencia 1996-2001 y es profesor en un instituto en Monóvar. Ha realizado 30 exposiciones individuales y 66 exposiciones colectivas.