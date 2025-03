Reloading publica el día 21 su primer disco 'Never too late' en el que conjuga el lado positivo y el negativo de la vida

TOLEDO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de metal toledano Reloading publicará su primer álbum de estudio --'Never too late'-- el próximo viernes, 21 de marzo. Un disco con el que la banda quiere mostrar "el lado positivo y el negativo de la vida" y que "nunca es demasiado tarde para ser feliz".

Así lo han indicado en una entrevista concedida a Europa Press, Tania (voz y letrista), Sergio (bajo y coros), Rafa (batería), Tito (guitarra) y Jorge (guitarra), en la que desgranan cómo se ha forjado este álbum, qué les ha influenciado o el hilo conductor de este trabajo.

Un disco que consta de ocho canciones --'Sun came out', 'I don't want someone like you', 'Monster', 'Never too late', 'Illusion', 'Ethernal in the heart', 'Take off your mask' y 'Negativity', precedidas por una intro.

PREGUNTA: ¿Tiene el disco algún hilo conceptual o trata sobre algo en concreto?

Tania: "El disco trata un poco de vivencias mías. Dependiendo del estado de ánimo que tenga en ese momento o de lo que me sugiera la canción busco un poco lo que es el lado positivo y negativo de la vida. De hecho, hemos publicado ya el videoclip del single que da título al álbum, 'Never Too Late', que trata un poco de que nunca es demasiado tarde para ser feliz. En plan: Hay que vivirlo".

Sergio: "'Never Too Late' es una canción en la que quieres mostrar eso, el que nunca es tarde para ser feliz, para tener un objetivo o para emprender algo nuevo. Eso, al final, es también lo que motiva un poco a ser humano y queríamos que en el videoclip se notara también el rollo de esa canción".

Jorge: "Creemos que es una canción que va a funcionar muy bien porque es muy positiva. Aportamos un estilo un poquito diferente a lo que hay por aquí hoy en día y esperamos tener buen 'feedback' de la gente".

P: ¿Qué os ha influenciado a la hora de hacer este primer álbum?

Tania: "Influencias tenemos muchas porque cada uno tiene como un estilo y lo bonito de esto es que cada uno aporta lo que le gusta y lo que sabe hacer. En mi caso, yo siempre he escuchado muchísima música y ahora, por ejemplo, tengo muchas influencias porque Alter Bridge me gustan muchísimo pero también vengo escuchando Evanescence desde mi adolescencia o grupos de rock como Foo Fighters o Queen. Pero es que también he escuchado muchísimo blues o jazz".

Sergio: "Realmente un poco lo que es la vida, las experiencias personales, los grupos que escuchas, todo eso al final te influye a la hora de tener ideas. Pero también lo que estás escuchando continuamente, esos grupos que te están inspirando o ese estilo de música que te gusta. En mi caso, aparte de In Flames, están Alter Bridge o Tremonti".

P: ¿Cómo lo habéis compuesto?

Jorge: "En la composición de este disco nos hemos basado sobre todo en traer 'riffs' e ideas al local y trabajar sobre ellas. Sí que hemos buscado tener canciones diferentes entre sí, que no sean todas iguales y hemos ido jugando con eso. Tenemos una canción que es un poquito más lenta, tenemos canciones que son un poquito más cañeras y creemos que la mezcla de todo es lo que va a funcionar bien".

Tania: "Cada uno tiene como un estilo y lo bonito de esto es que cada cual aporta lo que le gusta, lo que sabe hacer. Y luego, en conjunto, se saca un poquito de todos y de ahí surge la idea que, al final, queda entre todos muy chula y muy bonita".

Rafa: "Dentro de la composición del disco las influencias son muy variadas y confluyen varios tipos dentro del género del metal".

P: ¿Cómo y cuándo grabasteis el disco?

Jorge: "El disco se grabó a lo largo de 2024 en California Studios, en Madrid, a cargo de Víctor Saiz. Es una autoproducción en la que hemos sido nosotros los cinco responsables del trabajo final".

Tania: "Nosotros intentamos hacer la producción aquí, en el local, para luego llevarlo al estudio y ver que está todo más o menos correcto y que no haya ningún percance luego a la hora de tocarlo en directo y grabarlo".

Sergio: "Se terminó de grabar en junio de 2024 y entre que queríamos hacerlo bien, llevar a cabo un videoclip y hemos trabajando en el libreto... Además, lo de sacarlo en 2025 también es porque es cuando más tiempo tenemos para poder presentar el disco y poder moverlo como queremos".

P: Adelantadnos un poco cómo va a ser el formato físico de este primer disco

Tania: "Contiene un libreto en el que, aparte de las letras de las canciones para que las pueda ver la gente, también contiene fotos nuestras en cada página en las que se ven nuestras caras o a mí, por ejemplo, de cuerpo entero".

P: ¿Vais a defender este disco en directo próximamente?

Rafa: "No tenemos todavía fechas cerradas de momento".

Sergio: "En un principio estamos mirando ya para empezar a movernos después de verano, en septiembre. Cuando sacas un disco, entre que las fechas están muy cerradas, es difícil poder conseguir conciertos para poder moverlo bien. Por eso estamos ya hablando con gente y moviéndonos para, en septiembre u octubre, empezar un poco a mover el disco".

Jorge: "Ya estamos buscando fechas a partir de septiembre para poder encarar un final de 2025 con bastantes conciertos y empezar todo 2026 con más fechas".

Tania: "Ahora mismo estamos intentando buscar conciertillos, pero al haber sido mamá recientemente es complicado en este momento. Pero sí que tenemos pensado de cara a septiembre".