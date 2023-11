Reloading, teloneros de la banda de metal We All Fall en su concierto en la sala toledana The Times

TOLEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo viernes, día 17 de noviembre, en la sala The Times situada en el Paseo Federico García Lorca del barrio del Polígono de Toledo, la banda toledana Reloading teloneará a la banda de metal afincada en Aranjuez (Madrid) We All Fall en su regreso a los escenarios de la capital regional.

Reloading descargará en su ciudad todo su metal-rock con la intención de calentar motores en vistas a la grabación de su primer disco. Un primer concierto como banda pero con músicos con experiencia en los escenarios.

César Arroyo (voz), Alex Posilio (guitarra), Juanma Viñas (guitarra), David Peña (bajo) y Rodrigo de Lucas (batería) son los miembros de We All Fall. Una banda experimentada con más de 15 años de trayectoria a sus espaldas y, con la consolidación de la nueva formación, la banda regresa a la capital con mucha más fuerza que nunca para continuar con lo que mejor saben hacer: incendiar los escenarios con su brutal groove metal. En junio de 2022 editaron su último trabajo llamado 'One Last Dance'.

Reloading, formada por Tania Vargas (voz), Jorge Rodríguez (guitarra), Tito Calvo (guitarra), Sergio Fraile (bajo y coros) y Rafa Ruíz (batería), vienen presentando la antesala de lo que será su primer LP. Un primer trabajo al que le han dedicado mucho 'mimo' y en el que intentan descubrir nuevos caminos donde poder crecer y experimentar con la música en sus diversos estilos. Vienen con ganas de darse a conocer por todo lo alto con su metal-rock potente y cargado de melodías.

Las entradas para el concierto están disponibles de forma anticipada por 10 euros a través de la web www.entradium.com o en taquilla a 15 euros en la sala The Times.