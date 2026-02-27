Las remodelación del Paseo del Bosque de Puertollano llega a su ecuador y estará finalizada en septiembre

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page visita en Puertollano las obras de remodelación del Paseo del Bosque. - PIEDAD LOPEZ

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 27 (EUROPA PRESS)

Las obras de remodelación integral del Paseo del Bosque de Puertollano (Ciudad Real) han llegado al 53%, con una certificación de ejecución de 3,5 millones de euros, y con la previsión de que finalicen el próximo mes de septiembre, según ha avanzado este viernes el alcalde Miguel Ángel Ruiz, durante la visita que han realizado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, y el consejero de Fomento, Nacho Hernando.

Según ha relatado el alcalde, las fiestas navideñas y las semanas de lluvias han dificultado la continuidad de las obras en las fechas previstas, pero la empresa AFC Construcciones y Contratas S.L. ha trasladado su "compromiso" de que la obra estará prácticamente terminada durante el mes de septiembre.

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, ha reafirmado su compromiso con la rehabilitación del Paseo del Bosque, toda vez, ha dicho que el Gobierno regional es la administración que "más invierte" en esta obra.

En este sentido, ha remarcado que el Ejecutivo autonómico ha mantenido siempre firme su compromiso "con una aportación de prácticamente el 60%".

Hasta el momento se han utilizado en el Paseo del Bosque 2.600 metros cúbicos de hormigón, que se han distribuido para el relleno de la superficie y 7.000 metros cúbicos de arlita.

Está prevista la plantación de más de 300 nuevos árboles y se ha salvado el 70% del arbolado que se encontraba al inicio de la obra, ha explicado el alcalde, Miguel Ángel Ruiz, al presidente regional.

La actuación se extiende por toda la superficie del Paseo, unos 36.000 metros cuadrados, y en el aparcamiento subterráneo de 17.000 metros. En estos momentos ya se encuentra al 90% el refuerzo de la estructura.

El Gobierno de Castilla-La Mancha aporta 4,2 millones a esta obra, lo que representa cerca del 60% del presupuesto previsto. El Ayuntamiento de Puertollano, por su parte, financiará el 27% (1,95 millones) y la Diputación asumirá el 14 % restante (un millón).