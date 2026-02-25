Los remontes al Casco Antiguo de Cuenca estarán listos antes de junio y comenzarán a funcionar en verano

Obras de los remontes mecánicos de Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los remontes mecánicos al Casco Antiguo de Cuenca estarán listos antes de finales de junio y comenzarán a funcionar a pleno rendimiento en verano, según han informado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, durante una visita a las obras de accesibilidad para ver cómo se colocan las primeras escaleras mecánicas.

El deseo inicial era que las escaleras hubieran comenzado a funcionar en Semana Santa, pero los hallazgos arqueológicos y las lluvias del mes de febrero en Cuenca han impedido avanzar al ritmo suficiente, pero la directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda, ha garantizado que se cumplirá el plazo necesario para obtener la financiación de los fondos Next Generation del Gobierno de España.

En estos momentos está lista la estructura de hormigón que permitirá alojar las dos primeras escaleras mecánicas y en las primeras semanas de marzo se colocarán los dos ascensores que completan esta solución de accesibilidad. Posteriormente irán colocándose el resto de tramos, cuya colocación está condicionada en algunos casos a las autorizaciones de los hallazgos arqueológicos más destacados y se completará la obra con trabajos como los acabados, las conexiones a los servicios públicos y la urbanización del paseo del Huécar, con la creación de una plaza de acceso a los remontes.

Durante la visita a la obra, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha comentado que él mismo ha podido corroborar estas semanas "que, con la lluvia que estaba cayendo, había días en los que no se podía trabajar en la obra", pero confía en que a partir de ahora podrán avanzar de forma decidida.

Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha incidido en que "esta es la obra de mayor complejidad, en cuanto a ingeniería, de toda la región en la última década" y que además hay que hacerla con especial mimo por ejecutarse en un lugar que es "patrimonio de toda la humanidad".

En cuanto a los temporales que han retrasado los trabajos, el consejero ha asegurado que hay que ser "lo suficientemente flexibles como para no poner en riesgo a las personas que trabajan en esa obra", pero ha confirmado que se cumplirán los plazos marcados con la Comisión Europea, que aporta los fondos.

Durante su intervención, Hernando ha destacado que en Castilla-La Mancha hay licitaciones por valor de 3.200 millones de euros, "lo que supone que casi el 6% del PIB depende de que el motor público funcione y funcione bien" y ha rememorado "aquellas épocas oscuras en la que algunos de los responsables políticos adelgazaban el peso de la administración regional".

"Si la Junta se para, se pone en riesgo hasta el 6% del PIB regional y eso es muy importante en ciudades como Cuenca, donde el peso de lo público es mayor si cabe", ha recordado el consejero.

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha insistido en que "la movilidad de Cuenca va a tener un antes y un después cuando pongamos este verano, en pleno funcionamiento, los remontes al casco histórico". Guijarro también ha subrayado que la ciudad de Cuenca no ha tenido que poner dinero para esta obra.