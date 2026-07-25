REPAHIS apela a los más de 5.000 monumentos BIC de España a unirse a su red para sumar fuerzas y ensancharse al turismo

Castillo de Alcalá del Júcar (Albacete) - REPAHIS

CUENCA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Red de Patrimonio Histórico de España continúa ampliando su radio de acción y sumando cada vez más monumentos a una unión de fuerzas que pretende ser un lugar de encuentro, donde todo el patrimonio histórico del país pueda lucirse en un escaparate común, de cara a multiplicar su potencia y elevar su promoción al máximo exponente.

Un reto liderado por Javier Fitz-Stuart al frente de esta entidad, que pone el punto de mira en acoger en este escaparate a los más de 5.000 monumentos con declaración de Bien de Interés Cultural que están abiertos al público en España.

La idea, explica a Europa Press, es crear "un ecosistema digital para subir lo mejor del patrimonio histórico español y darlo a conocer a visitantes, extranjeros y españoles".

A través de esta herramienta que cada vez suma más monumentos, se ofrece al turista una plataforma que no solo sirve a los visitantes para tener a mano toda la información de los mismos, sino también para los gestores de estos monumentos, en un 80% administraciones públicas.

"Estamos creciendo, hay mucho interés de administraciones para incorporarse e incluir sus recursos", explica, agregando que en España hay cerca de 28.000 declaraciones de Bien de Interés Cultural, 17.000 de ellas con categoría de monumento, de las que están abiertos 5.225.

PROLÍFICOS CONVENIOS

Castillos, monasterios o parques arqueológicos a los que hace un llamamiento para formar parte de esta simbiosis, una estrategia que está pensada para "promocionar en conjunto toda esta oferta". "Es, sin duda, el ecosistema donde todo recurso debe de estar".

Es ahí donde incide el trabajo de Fitz-Stuart y la red que preside. "Nos paseamos por toda España intentado hacer más convenios. Ya hemos hecho con Aragón y hay varias propuestas en comunidades autónomas de las que estamos pendientes, como es el caso de Castilla-La Mancha".

Pone Fitz-Stuart ejemplos de estos convenios con administraciones, como el firmado con Patrimonio Nacional para que sus 27 palacios reales desplegados por toda España engrosen la lista de REPAHIS.

Así, Patrimonio Nacional "se ha incorporado a la red, lo que permite crear e impulsar visitas combinadas", con el ejemplo de Madrid, que ya ha dibujado una ruta con tres paradas desde el Palacio Real hasta el Palacio de Liria pasando por el Museo Cerralbo.

Todo ello con la intención de utilizar las joyas de la corona del patrimonio español para retroalimentarse. "Aprovechar los grandes catalizadores del turismo de España en un protocolo que permite llegar a acuerdos de colaboración para darse visibilidad entre todos".

EL PESO DE LA CULTURA A LA HORA DE VIAJAR

Apunta Fitz-Stuart en este punto que, con datos de la UNESCO, la motivación cultural a la hora de que un turista se decida por un destino pesa ya el 40%.

Y es que considera el impulsor de la estrategia que los gestores culturales de estos monumentos, entre los que se encuentra, tienen "la responsabilidad de transmitir también una parte didáctica" al visitante, que más allá de una visita al uso, puede aprender "el relato histórico" de cada una de estas infraestructuras.

Una vez dentro de la red, plantea que los BIC que forman parte de la misma exploren sinergias para fortalecerse, incluso completar otras opciones de turismo como el de sol y playa.

IMPULSO RURAL Y REIVINDICACIÓN

A esto suma el potencial de aquellos monumentos visitables incardinados en la España rural, que pueden con esta suma de fuerzas ampliar su potencial como revulsivo para atraer riqueza a la España Vaciada.

Desde REPAHIS también hay hueco para la reivindicación, y es que en opinión de Fitz-Stuart, los gestores públicos de estos monumentos tienen aún reparos en elevar el ticket medio de las visitas. Para ello, propone que incluso los paisanos de estos edificios puedan visitarlos gratis, pero elevando el precio de la entrada a los visitantes de fuera.

Reivindicación a la que suma la posibilidad de encontrar un discurso común y transversal en toda España en la señalética que sirve para mostrar el camino hacia estos monumentos.

En pleno avance en la captación de nuevos socios, Fitz-Stuart apunta a la posibilidad de, una vez consolidada la red nacional, ensanchar su objetivo para desembarcar en Iberoamérica.

"Hay 23 países con los que compartimos idioma y que forman parte de nuestra cultura hispana. Plantearemos REPAHIS Iberoamérica", indica.

MÁS DE 120 MONUMENTOS EN 13 REGIONES Y MELILLA

REPAHIS cuenta con más de 120 monumentos a lo largo de catorce comunidades autónomas. Así, en Andalucía, tienen la categoría de socio el Castillo del Marqués de los Vélez en Cuevas de Almanzora, el Castillo de Olvera en Cádiz, el Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda, el Castillo de la Almedina de Baena o el parque arqueológico de Torreparedones de la misma localidad cordobesa.

El Castillo de Láchar, el de Alcalá La Real y el Palacio Abacial del mismo municipio, el de Canena, el de Álora o el conjunto monumental de Estepa, en Sevilla, comparten listado.

Los castillos de Guzmán el Bueno en Tarifa, de Almodóvar del Río, de Priego de Córdoba, el de Gigonza en San José del Valle o el de Monclova de Fuentes de Andalucía ensanchan la lista.

Una lista que en el caso de Andalucía se completa con la Alcazaba y Real Colegiata de Antequera, el Palacio de la Condesa de Lebrija, el sevillano Palacio de las Dueñas o el de Casa Pilatos, el cordobés Palacio de Viana o la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda.

ARAGÓN, GALICIA, EXTREMADURA Y PAÍS VASCO

En Aragón, castillos de Albalate del Arzobispo, Mora de Rubielos, Peracense, Valderrobres, Jaca o el Castillo del Compromiso de Caspe figuran en el listado junto a la Torre de Salamanca, también en Caspe o la sede del Gobierno aragonés en Zaragoza.

El Palacio de la Magdalena en Santander o el Castillo de San Vicente de Argüeso completan la nómina cántabra; mientras que los castillos pacenses de Miraflores o de Feria, así como la Alcazaba de Badajoz, representan a Extremadura.

Desde Galicia, figuran el Casillo de Doña Urraca de Salvatierra de Miño, el Pazo de Oca de Pontevedra y el Castillo de Monforte de Lemos. En País Vasco, de su parte, luce en el catálogo el Castillo Torre de los Orgaz, en Fonchecha (Álava).

MÁS DE UNA VEINTENA DE EJEMPLOS EN LAS DOS CASTILLAS

Hay hasta siete castillos castellanomanchegos asociados a REPAHIS, como son los de Alcalá del Júcar, Chinchilla, Yeste, Castillo de Garcimuñoz, Belmonte, Piedra Bermeja (Brihuega) y el de Consuegra. En la lista, el Palacio del Infante Don Manuel en Belmonte, el toledano Palacio de Galiana o el Hospital de Tavera, en la capital regional, completan la lista.

En el caso de Castilla y León son hasta once los castillos merecedores de estar en el club. En concreto, los de La Adrada, Valdecorneja (El Barco de Ávila), Valencia de Don Juan, los Templarios de Ponferrada, Cuéllar, Fuensaldaña, Peñafiel, Trigueros del Valle, Pedraza, Sanabria y Peñaranda de Duero. El Monasterio de San Jerónimo de Guisando remata la partida castellano y leonesa de esta asociación.

PALACIO DE LIRIA O CASTILLO DE MANZANARES EN LA CAPITAL

Madrid aparece en la enumeración con el Palacio de Liria y el Castillo de Manzanares El Real; mientras que Murcia presenta también dos monumentos, el Castillo de Lorca y el vecino Palacio de Guevara.

Baleares y Cataluña tienen representación con el Castillo y Bellver en Mallorca y el castillo templario de Gardeny en Lleida, respectivamente. Por último, la ciudad monumental de Melilla también se ha subido al barco de REPAHIS

En Comunidad Valenciana, los castillos de Buñoz, Cullera, Alcalá de Xivert, el de las 300 Torres de Onda y el de Villena o el Palacio de los Borja en Gandía también se han sumado a esta aventura.