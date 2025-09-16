Rescatada una hembra corzo atrapada en una finca del casco histórico de Cuenca

CUENCA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, ha rescatado a un ejemplar de corzo hembra que había quedado atrapado en el interior de una finca del casco histórico de la capital conquense. La actuación se inició tras recibir numerosas llamadas de ciudadanos que alertaban de la presencia del animal.

Desplazados al lugar, los agentes comprobaron la situación y procedieron a aplicar el protocolo establecido para este tipo de incidencias, empleando para ello los medios oficiales de dotación con los que cuentan las patrullas de servicio.

Una vez asegurado y tras constatar su buen estado de salud, el animal fue liberado y devuelto a su hábitat natural en perfectas condiciones, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.