Rescatada una senderista tras caer por una ladera en Ciruelos del Pinar (Guadalajara)

Archivo - Hospital de Guadalajara - JCCM - Archivo

GUADALAJARA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 67 años, ha resultado herida mientras practicaba senderismo este sábado tras caer por una ladera a la altura del kilómetro 14 de la GU-951, en el término municipal de Ciruelos del Pinar (Guadalajara).

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro ha tenido lugar a las 8.54 horas y que, tras ser rescatada por bomberos de Molina de Aragón, ha sido evacuada en UVI al Hospital Universitario guadalajareño.