Rescatadas dos personas en el embalse de Buendía tras volcar su barca recreativa

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CUENCA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de socorro y emergencias han tenido que rescatar a dos personas cuya embarcación recreativa ha sufrido un vuelco en la localidad de Buendía, Cuenca, este domingo.

Según han informado los servicios de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso se ha dado sobre las 12.07 horas, cuando la embarcación ha sufrido un vuelvo en el embalse, en una ubicación próxima al camping turístico de Los Romerales, en el embalse de Buendía.

Las dos personas afectadas han sido rescatadas en un operativo en el que han intervenido Guardia Civil y bomberos del parque de Tarancón.

Aunque se ha dado aviso en preventivo a un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico, no ha sido necesaria la intervención de sanitarios al no haber sufrido daños las víctimas.