Rescatas dos personas del incendio originado en el garaje de una vivienda de Madrigueras

Incendio en una vivienda de Madrigueras. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Madrigueras han rescatado a dos personas a consecuencia de un incendio de gran envergadura ocasionado en el garaje de su vivienda, ubicada en la población madriguerense.

Los operadores de la Central Operativa Compleja (COC) de la Benemérita albacetense, que atienden el teléfono de urgencias 062, tuvieron conocimiento, a través de una llamada telefónica procedente del servicio de emergencias 112, de la existencia de un incendio en el garaje de una vivienda de Madrigueras, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Mientras una patrulla de la Benemérita de la citada localidad se desplazaba a la zona, se pudo observar una gran columna de humo, lo que hacía prever la magnitud del incendio.

Una vez en el lugar, los guardias civiles procedieron al desalojo de las viviendas colindantes, a la vez que se establecía un perímetro de seguridad alrededor de la vivienda afectada, debido a la proyección de fragmentos de un tejado de uralita, que producía a su vez un humo de gran toxicidad.

Desde el exterior del inmueble podían apreciarse explosiones provenientes del interior, donde se tuvo conocimiento de que había varias bombonas de gas butano, dos turismos, una motocicleta y un ciclomotor, además de otros enseres y mobiliario, además de que dos personas permanecían en el interior intentando extinguir el incendio.

Los guardias civiles intervinientes, ante el riesgo que corría la vida de las personas permanecían en el interior, no dudaron en acceder al interior de la vivienda, la cual ya se encontraba llena de humo, verificando cada una de las estancias, hasta llegar al garaje de la vivienda, foco principal del incendio, donde encontraron estas personas con signos de mareo y aturdimiento.

Rápidamente, los agentes sacaron de la zona a ambas personas, permaneciendo con ellos hasta que fueron atendidos por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar. Tras esta primera atención médica, ambas personas se trasladaron al Hospital General Universitario de Albacete debido a la intoxicación sufrida tras la inhalación prolongada del humo.

DISPOSITIVO DE EXTINCIÓN Y EMERGENCIA

Para la extinción del incendio fue necesaria la intervención de un equipo de bomberos del SEPEI, con base en la localidad albaceteña de Casas Ibáñez, personando igualmente en el lugar de los hechos dos equipos sanitarios compuestos por una ambulancia de soporte vital básico y un equipo de respuesta rápida del Centro de Salud de Madrigueras.

Igualmente, se contó con personal de Protección Civil del Ayuntamiento de Madrigueras en las labores de apoyo en el perímetro de seguridad establecido en la zona. Actualmente se encuentran en curso las investigaciones sobre el origen del incendio que calcinó dos vehículos, una motocicleta, un ciclomotor y numerosos enseres que se encontraban en el interior del garaje, anexo a la vivienda propiedad de las víctimas.