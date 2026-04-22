Las reservas en Entrepeñas y Buendía bajan 5,98 hectómetros hasta acumular 1.661,55, el 65,98% de su capacidad

Archivo - EMBALSE DE ENTREPEÑAS, AGUA, SEQUÍA, EMBALSES, BUENDÍA - EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 5,98 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.661,55 lo que supone el 65,98 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

Así, el embalse de Entrepeñas ha bajado en 5,98 hectómetros, acumulando un total de 645,04 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía no ha variado sus reservas y mantiene 1.016,51 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, solo uno ha aumentado. Se trata del de Pálmaces, que gana 01,15 y acumula 20,06, de su máximo total de 31.

El resto, todos han descendido. En el caso del embalse de Alcorlo pierde 0,27, quedándose con 150,26 hectómetros de su capacidad máxima de 180; el de Almoguera se reduce en 0,12 hectómetros hasta los 5,57 de los 7 hectómetros de capacidad máxima; y el de El Atance baja 0,02 hectómetros y se queda con 20,02 de los 35 que puede albergar.

Mientras, el de Beleña desciende en 0,26 hectómetros y se sitúa con 40,10 de los 53 de su máxima capacidad; y el de Bolarque pierde 1,70 hectómetros esta semana hasta los 25,59 de su capacidad máxima de 31.

Asimismo, el de La Tajera decrece 0,2 hectómetros y se queda con 45,74 de un total de 59; y el de El Vado cae en dos hectómetros hasta los 43,54, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, pierde 0,36 hectómetros esta semana y almacena 5,69 hectómetros, por encima de su capacidad máxima de 6.