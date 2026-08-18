Las reservas de Entrepeñas y Buendía caen 19,19 hectómetros y acumulan 1.373,91, el 54,56% de su capacidad

Archivo - Embalse de Entrepeñas. - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 19,19 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.373,91, lo que supone el 54,56 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press en la semana del 10 al 17 de agosto.

El embalse de Entrepeñas ha perdido 5,27 hectómetros, acumulando un total de 524,93 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha descendido 13,92 y acumula 848,98 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Con la excepción del embalse de Almoguera, que aumenta sus reservas en 0,03 hectómetros cúbicos para situarse en los 5,92 de sus 7 de capacidad total, todos los embalses de la provincia de Guadalajara han visto reducirse su agua acumulada.

Así, Alcorlo pierde 3,15 hectómetros, quedándose con 112,95 de su capacidad máxima de 180, y Beleña se contrae 1,37 hectómetros y se sitúa con 30,69 de los 53 de su máxima capacidad.

De su lado, el de El Atance cae 0,10 hectómetros y se queda en 18,46, de los 35 que puede albergar; el de Bolarque ha bajado sus reservas 1,64 hectómetros y acumula 25,22 de su capacidad máxima de 31, y el de Pálmaces cae 0,22 hectómetros hasta los 20,47, cuando cuenta con un máximo de 31.

Asimismo, el de La Tajera, que desciende en 0,62 hectómetros y se queda con 38,10 de un total de 59, y el de El Vado que cae en 1,46 hectómetros, hasta los 24,26, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, las reservas del embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, sube 0,06 hectómetros esta semana y almacena 5,98, con una capacidad máxima de 6.