Las reservas de Entrepeñas y Buendía caen 19,38 hectómetros y acumulan 1.290,04, el 51,23% de su capacidad

Archivo - Embalses de Entrepeñas y Buendía - MUNICIPIOS RIBEREÑOS - Archivo

GUADALAJARA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 19,38 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.290,04, lo que supone el 51,23 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press en la semana del 8 al 14 de septiembre.

El embalse de Entrepeñas ha perdido 9,41 hectómetros, acumulando un total de 492,59 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha descendido 9,97 y acumula 797,45 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses, todos han descendido sus reservas. Así el de Bolarque cae 0,78 hectómetros cúbicos para situarse en los 27,29 de su capacidad máxima de 31, mientras que Almoguera resta 0,37 hectómetros cúbicos para situarse en los 5,55 de sus 7 de capacidad total.

Alcorlo pierde 3,02 hectómetros, quedándose con 100,54 de su capacidad máxima de 180, y Beleña se contrae 1,39 hectómetros y se sitúa con 25,23 de los 53 de su máxima capacidad.

De su lado, el de El Atance cae 0,12 hectómetros y se queda en 18,04, de los 35 que puede albergar; y el de Pálmaces cae 0,17 hectómetros hasta los 19,6, cuando cuenta con un máximo de 31.

Asimismo, también cae el de La Tajera, que desciende en 0,74 hectómetros y se queda con 35,16 de un total de 59, y el de El Vado que cae en 1,19 hectómetros, hasta los 19,27, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, las reservas del embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, baja 0,2 hectómetros esta semana y almacena 5,45, con una capacidad máxima de 6.