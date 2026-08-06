Las reservas de Entrepeñas y Buendía caen 21,72 hectómetros y acumulan 1.415,03, el 56,19% de su capacidad

GUADALAJARA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 21,72 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.415,03, lo que supone el 56,19 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press en la semana del 28 de julio al 3 de agosto.

El embalse de Entrepeñas ha perdido 4,32 hectómetros, acumulando un total de 534,99 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha descendido 17,4 y acumula 880,04 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto, tan solo ha aumentado sus reservas el de Bolarque, que gana 2,52 hectómetros y acumula 28,02, de su capacidad máxima de 31.

Entre los que descienden está Almoguera, que baja 0,13 hasta las llegar a 6,08 de los 7 hectómetros de capacidad máxima, y Alcorlo, que pierde 3,2 hectómetros, quedándose con 119,3 de su capacidad máxima de 180.

Mientras, el de El Atance cae 0,12 hectómetros y se queda en 18,71, de los 35 que puede albergar, y Beleña se contrae 1,49 hectómetros y se sitúa con 33,46 de los 53 de su máxima capacidad.

También baja el de Pálmaces 0,26 hectómetros hasta los 20,92, cuando cuenta con un máximo de 31; el de La Tajera, que desciende en 0,68 hectómetros y se queda con 39,44 de un total de 59; y el de El Vado que cae en 1,39 hectómetros, hasta los 27,13, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, las reservas del embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, restan 0,02 hectómetros esta semana y almacena 5,95 hectómetros, con una capacidad máxima de 6.