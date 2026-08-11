Las reservas de Entrepeñas y Buendía caen 21,93 hectómetros y acumulan 1.393,1, el 55,32% de su capacidad

Archivo - Embalse de Entrepeñas - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 21,93 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.393,1, lo que supone el 55,32 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press en la semana del 28 de julio al 3 de agosto.

El embalse de Entrepeñas ha perdido 4,79 hectómetros, acumulando un total de 530,20 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha descendido 17,14 y acumula 862,90 de su máximo de 1.705 hectómetros.

El resto de embalses de la provincia han visto descender sus reservas. Así, Almoguera baja 0,19 hasta las llegar a 5,89 de los 7 hectómetros de capacidad máxima; Alcorlo pierde 3,20 hectómetros, quedándose con 116,10 de su capacidad máxima de 180, y Beleña se contrae 1,40 hectómetros y se sitúa con 32,06 de los 53 de su máxima capacidad.

De su lado, el de El Atance cae 0,14 hectómetros y se queda en 18,57, de los 35 que puede albergar; el de Bolarque ha bajado sus reservas 1,16 hectómetros y acumula 26,86 de su capacidad máxima de 31; y el de Pálmaces cae 0,24 hectómetros hasta los 20,68, cuando cuenta con un máximo de 31.

Asimismo, el de La Tajera, que desciende en 0,71 hectómetros y se queda con 38,62 de un total de 59, y el de El Vado que cae en 1,41 hectómetros, hasta los 25,72, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, las reservas del embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, sube 0,10 hectómetros esta semana y almacena 6,04, con una capacidad máxima de 6.