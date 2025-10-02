Las reservas de Entrepeñas y Buendía caen 2,98 hectómetros y acumulan 1.392,6, el 55,3% de su capacidad

GUADALAJARA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 2,98 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.392,6, lo que supone el 55,3 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

Así, el embalse de Entrepeñas ha descendido en 1,07 hectómetros, acumulando un total de 584,7 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha caído en 1,91 hasta llegar a los 807,9 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, uno se ha mantenido y el resto han disminuido sus reservas. Así, el de Almoguera permaneció invariable y se queda con 5,95 hectómetros de los de los 7 que puede almacenar.

Mientras, el embalse de El Atance cae 0,27 hectómetros y se queda con 27,36 de los 35 que puede albergar; Alcorlo pierde 1,54, y se queda con 129,32 de los 180 que puede embalsar; y el de Bolarque baja 0,51 hectómetros esta semana y se queda con 25,31 de los 31 que puede llegar a almacenar.

De igual modo, el de Beleña pierde 1,2 hectómetros y se queda con 27,88 hectómetros, de los 53 de su máxima capacidad; el de La Tajera desciende 0,91 hectómetros y se queda con 41,17 hectómetros de un total de 59; el de Pálmaces ha bajado en 0,13, hasta los 16,4, de su máximo total, que está en 31; y el de El Vado disminuye esta semana en 1,92 hectómetros hasta los 22,43, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, pierde 0,25 hectómetros esta semana y almacena 4,81 hectómetros, por debajo de su capacidad máxima de 6.