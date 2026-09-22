Las reservas de Entrepeñas y Buendía caen 9,73 hectómetros y acumulan 1.280,31, el 50,84% de su capacidad

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GUADALAJARA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 9,73 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.280,31, lo que supone el 50,84 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press en la semana del 8 al 14 de septiembre.

El embalse de Entrepeñas ha perdido 4,54 hectómetros, acumulando un total de 488,05 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha descendido 5,19 y acumula 792,26 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses, todos han descendido sus reservas excepto dos, el de Almoguera, que suma 0,3 hectómetros cúbicos para situarse en los 5,85 de sus 7 de capacidad total; y el de Bolarque que gana 0,44 hectómetros cúbicos para situarse en los 27,73 de su capacidad máxima de 31.

El resto han descendido sus reservas. Así, Alcorlo pierde 2,11 hectómetros, quedándose con 98,44 de su capacidad máxima de 180; y Beleña se contrae 1,37 hectómetros y se sitúa con 23,86 de los 53 de su máxima capacidad.

De su lado, el de El Atance cae 0,08 hectómetros y se queda en 17,95, de los 35 que puede albergar; y el de Pálmaces cae 0,13 hectómetros hasta los 19,47, cuando cuenta con un máximo de 31.

Asimismo, también cae el de La Tajera, que desciende en 0,74 hectómetros y se queda con 34,41 de un total de 59, y el de El Vado que cae en 1,19 hectómetros, hasta los 18,08, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, las reservas del embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, baja 0,04 hectómetros esta semana y almacena 5,41, con una capacidad máxima de 6.