La Residencia Gregorio Marañón de Ciudad Real estrena mejoras tras una inversión de 5,5 millones

La Residencia Gregorio Marañón de Ciudad Real estrena mejoras. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha inaugurado este lunes la reforma de la Residencia de Mayores Gregorio Marañón de Ciudad Real, una actuación en la que se han invertido 5,5 millones de euros para mejorar la accesibilidad, el confort del edificio y la atención que reciben las personas residentes.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, y la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, han visitado la residencia para conocer de primera mano las actuaciones llevadas a cabo.

La consejera ha explicado que la obra ha permitido renovar la envolvente del inmueble, cambiar la carpintería exterior y sustituir más de 1.200 ventanas, además de acometer mejoras en los entornos y en la accesibilidad del centro.

Según ha señalado, la intervención no solo ha facilitado espacios más accesibles, sino que también ha contribuido a garantizar mejores cuidados para los residentes y mejores condiciones para los trabajadores.

En este sentido, ha defendido que el objetivo es que las personas mayores puedan vivir en la residencia "como uno vive en su casa".

La actuación se ha completado con la puesta en marcha de una sala multisensorial, que también ha sido inaugurada este lunes y que permitirá reforzar la atención y los cuidados dentro del entorno residencial.

García Torijano ha destacado que la Residencia Gregorio Marañón es un recurso de referencia para la provincia de Ciudad Real y para el conjunto de la comunidad autónoma.

En los últimos diez años, según ha indicado, el Gobierno regional ha destinado más de siete millones de euros a este centro para adaptarlo a las necesidades actuales y avanzar hacia una residencia "del siglo XXI".

La consejera ha enmarcado esta actuación dentro de la política de inversiones en recursos sociales del Ejecutivo autonómico. En la provincia de Ciudad Real, ha señalado, se han destinado 13,6 millones de euros en los últimos cinco años a distintos recursos que se han ido adaptando y reestructurando para mejorar la atención a los usuarios.

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido que atender a las personas mayores y a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad es una prioridad para el Ejecutivo regional.

"Invertir más de cinco millones en una residencia que atiende a las personas mayores es posiblemente el mejor gasto que puede hacer una sociedad que pretende ser digna", ha afirmado Caballero, quien ha subrayado que estas actuaciones permiten mejorar tanto el confort de los residentes como las condiciones de trabajo de los profesionales.

23.000 PLAZAS CON FINANCIACIÓN PÚBLICA

El vicepresidente segundo ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta con una red de 285 residencias públicas, privadas y concertadas, con más de 23.000 plazas con algún tipo de financiación pública.

Esta red, ha señalado, permite que las personas mayores puedan acceder a estos recursos con independencia de su situación económica.

En conjunto, la comunidad autónoma dispone de más de 28.000 plazas residenciales, de las que más de 23.000 tienen financiación pública, lo que supone ocho de cada diez plazas.

Según ha defendido la consejera, estos datos sitúan a Castilla-La Mancha como la comunidad autónoma con más plazas con algún tipo de financiación pública y la segunda con mayor número de plazas totales.

Caballero también ha puesto en valor que la red de recursos para personas mayores no esté concentrada únicamente en las zonas urbanas, sino extendida por el conjunto del territorio castellanomanchego, con el objetivo de garantizar la atención tanto en el medio rural como en las ciudades.

En este contexto, el Gobierno regional ha defendido la necesidad de contar con una financiación autonómica suficiente y justa para sostener los servicios públicos y reforzar las políticas sociales, especialmente aquellas dirigidas a las personas mayores y a las familias que necesitan estos recursos.