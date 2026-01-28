La resolución definitiva de los fondos EDIL confirma la llegada de 9,1 millones de euros para inversiones en Cuenca

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, y el teniente de alcalde, Isidoro Gómez Cavero. - AYUNTAMIENTO DE CUENCA

CUENCA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha recibido ya la resolución definitiva de la convocatoria de asignación de fondos Feder para la financiación de planes de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) por la que recibirá 9,1 millones de euros, esto es, el 85 por ciento de la inversión.

Dado que el Consistorio tiene que aportar un quince por ciento, la cifra de inversión crece hasta los 10,7 millones de euros para inversiones en la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Así lo han anunciado el alcalde Darío Dolz y el teniente de alcalde Isidoro Gómez Cavero junto a la portavoz del equipo de Gobierno, Saray Portillo, y a la concejala de Turismo, Patrimonio Histórico y Comercio, Marta Tirado.

Según se ha explicado, dado que inicialmente se habían solicitado 4,3 millones de euros más, "ahora toca reorganizar la estrategia para adaptarla a la cantidad obtenida, trabajando en paralelo en una iniciativa de comunicación y participación ciudadana tal y como indican los requisitos de la convocatoria".

Entre los proyectos a incluir en estos fondos EDIL se incluye la rehabilitación de Carretería y su entorno, tal y como se adelantó en su momento, dejando claro que, "si es necesario, además de estos fondos europeos destinaremos también parte del convenio a este fin y el resto a aquellos barrios de la ciudad en los que es necesario invertir".