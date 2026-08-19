La restauración Peñalén, incluida en un proyecto de transformación de espacios mineros

La restauración minera de Peñalén, incluída en el proyecto Life Ribermine en el Atlas of Post-Mining Futures. - JCCM

GUADALAJARA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Life Ribermine, desarrollado en dos antiguas zonas mineras de la Península Ibérica, Peñalén (Guadalajara) y Lousal (Grândola, Portugal), ha sido seleccionado para formar parte del 'Atlas of Post-Mining Futures', una de las iniciativas internacionales más relevantes en materia de restauración y transformación de espacios mineros impulsada por el Cooperative Research Centre for Transforming Mining Economies (CRC TiME), con sede en Australia.

Tal y como explica el Gobierno regional en nota de prensa, esta plataforma digital interactiva reúne algunos de los casos más innovadores y representativos del mundo en materia de restauración y reutilización de espacios mineros y constituye la evolución digital de la publicación internacional de referencia 102 Things to do with a Hole in the Ground. En esta primera edición, Life Ribermine figura entre los 12 proyectos seleccionados por su contribución a la recuperación ambiental de antiguos espacios extractivos.

El director general de Transición Energética, Alipio García, ha valorado este reconocimiento internacional destacando que la inclusión de Life Ribermine en el Atlas of Post-Mining Futures supone un importante respaldo al trabajo realizado en Castilla-La Mancha para demostrar que la restauración de espacios degradados puede convertirse en una oportunidad de recuperación ambiental y de generación de valor para el territorio.

El proyecto, como ha indicado, ha sido reconocido por la aplicación de una metodología innovadora de restauración geomorfológica y ecológica que permite recuperar cauces fluviales, mejorar la biodiversidad, restaurar el paisaje y devolver la funcionalidad ambiental a espacios degradados por la actividad minera mediante soluciones basadas en el funcionamiento natural de los ecosistemas.

"Este reconocimiento sitúa a Peñalén y a Castilla-La Mancha entre los ejemplos internacionales más innovadores en materia de restauración minera y pone de manifiesto la capacidad de nuestra región para desarrollar proyectos alineados con los objetivos de sostenibilidad, conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático", ha señalado.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Y ÁMBITO CIENTÍFICO

Coincidiendo con esta distinción, la Consejería de Desarrollo Sostenible ha impulsado recientemente actuaciones de mejora de la conectividad ecológica y de reducción de impactos sobre los ecosistemas acuáticos en el ámbito de la ZEC-ZEPA Alto Tajo, en colaboración con el grupo Restauración Geomorfológica de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid.

En este sentido, Alipio García ha subrayado que la colaboración entre la Administración regional y el ámbito científico resulta fundamental para impulsar soluciones innovadoras y eficaces que permitan avanzar en la recuperación de ecosistemas degradados y generar conocimiento transferible a otros proyectos de restauración".

"La trayectoria de Life Ribermine pone de manifiesto el valor de la cooperación entre instituciones públicas, entidades científicas y agentes especializados para promover nuevos modelos de transformación de espacios mineros abandonados, favoreciendo la recuperación ambiental y el desarrollo sostenible de los territorios", ha concluido.