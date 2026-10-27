Restauran las pinturas murales de la iglesia de Cuevas de Velasco (Cuenca) con una inversión de más de 130.000 euros

La Diputación de Cuenca trabaja en la restauración de las pinturas murales de la iglesia de Cuevas de Velasco con una inversión de más de 130.000 euros. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca está llevando a cabo la restauración de las pinturas murales de la capilla del Cristo de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Cuevas de Velasco, una intervención que comenzó en mayo de 2026 y cuya finalización está prevista para el verano de 2027. Los trabajos cuentan con una inversión estimada superior a los 130.000 euros principalmente destinada al personal especializado.

La diputada de Patrimonio, Mayte Megía, ha visitado esta intervención para conocer de primera mano la evolución de los trabajos que están desarrollando los profesionales de la Diputación y las particularidades de unas pinturas murales que constituyen uno de los elementos artísticos más destacados del templo.

La actuación se centra en dos grandes escenas pictóricas situadas en los muros de la capilla: La Última Cena, en el lado norte, y El Descendimiento de la Cruz, en el sur. Ambas forman parte de un conjunto decorativo que incluye también representaciones de Cristo flagelado, la Virgen de los Dolores, la Verónica mostrando la Santa Faz, los cuatro evangelistas y diferentes figuras de angelotes que decoran la bóveda.

Inicialmente, el Ayuntamiento de Cuevas de Velasco había solicitado la recuperación de la pintura de La Última Cena, que presentaba un importante deterioro desde la década de 1950 como consecuencia de las alteraciones de humedad provocadas por el vaciado de un osario situado detrás del muro. Esta circunstancia había ocasionado el resecamiento y desprendimiento de parte de la pintura.

Sin embargo, tras evaluar el estado de conservación del conjunto, los técnicos determinaron la conveniencia de ampliar la intervención a las dos escenas principales, ya que ambas presentaban un notable oscurecimiento del barniz que dificultaba la contemplación de sus detalles originales.

Uno de los aspectos más relevantes de la restauración ha sido el descubrimiento de pinturas originales que permanecían ocultas bajo la capa azul de los tímpanos, un hallazgo que ha obligado a ampliar los trabajos inicialmente previstos y a incorporar un segundo técnico restaurador al equipo.

Además, durante la intervención se ha localizado una inscripción con la fecha de 1692 en la pintura de La Última Cena, un descubrimiento de especial interés para el estudio histórico y artístico del conjunto. Esta datación plantea nuevos interrogantes sobre la autoría de las pinturas, ya que distintas investigaciones habían atribuido la decoración de la capilla al pintor Alonso Higueras en torno a 1732.

Los especialistas esperan que el estudio pormenorizado de las obras, una vez restauradas, permita avanzar en el conocimiento de su cronología y autoría, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Para ello, la intervención contempla también una partida de 1.800 euros destinada a análisis químicos que proporcionarán información sobre los pigmentos y las técnicas pictóricas utilizadas.

UN TALLER DE RESTAURACIÓN CON DOS DÉCADAS DE TRAYECTORIA

La intervención en Cuevas de Velasco forma parte de la actividad que desarrolla el Taller de Conservación y Restauración de la Diputación de Cuenca, creado en 2006 y dependiente actualmente del Servicio de Turismo, Ferias y Patrimonio.

Desde su puesta en marcha, este servicio provincial ha visitado un centenar de localidades, ha evaluado 240 propuestas de restauración y ha intervenido en aproximadamente 70 obras de interés histórico y artístico, entre las que se encuentran pinturas, esculturas y retablos de diferentes municipios conquenses.

Actualmente, el Taller cuenta con una jefa de sección, tres técnicos restauradores y dos ayudantes de restauración, que desarrollan actuaciones destinadas a la recuperación y conservación del patrimonio artístico provincial.

Desde 2024, el servicio ha trabajado en 18 intervenciones, entre las que figuran el retablo de la Cátedra de San Pedro de Belmonte, la Virgen de la Zarza de Cañete, el retablo mayor de la ermita de Albaladejo del Cuende o diferentes obras pertenecientes a la Fundación Antonio Pérez.

La restauración de las pinturas murales de Cuevas de Velasco se integra, además, en el convenio de colaboración firmado en 2025 entre la Diputación Provincial y el Obispado de Cuenca, cuyo programa de actuaciones se encuentra actualmente ejecutado en un 50 por ciento.