El retablo mayor de Puebla de Valles recupera su esplendor tras su restauración. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN

GUADALAJARA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Sigüenza-Guadalajara, Julián Ruiz Martorell, ha inaugurado la restauración del retablo mayor de la parroquia de San Miguel Arcángel de Puebla de Valles, una intervención que ha supuesto una inversión superior a los 97.500 euros, de los que 40.000 han sido aportados por la Diputación de Guadalajara y unos 50.500 por la Diócesis.

La actuación se enmarca en el convenio de colaboración suscrito en 2025 entre ambas instituciones para la conservación del patrimonio artístico de la provincia, que contempla intervenciones en obras de templos, parroquias y establecimientos diocesanos. Tanto la Diputación como el Obispado destinaron 200.000 euros a este acuerdo.

Al acto de inauguración, que ha tenido lugar este sábado, asistió el presidente de la Diputación, José Luis Vega, quien ha destacado la importancia de conservar el patrimonio religioso de los pueblos por su valor histórico y artístico, así como por su vinculación con la historia, las tradiciones y las raíces de cada localidad.

Por su parte, el obispo ha agradecido la colaboración de la Institución provincial, que permite acometer trabajos para preservar el patrimonio histórico-artístico de la Diócesis y mantener vivo un legado de gran valor cultural y religioso.

El retablo mayor de Puebla de Valles reúne elementos procedentes de diferentes retablos que ha tenido la parroquia a lo largo de su historia.

La obra combina tablas manieristas del siglo XVI con la estructura barroco-rococó de la segunda mitad del siglo XVIII. La restauración permite conservar este conjunto artístico y recuperar un elemento destacado del patrimonio histórico de la localidad, estrechamente vinculado a la vida de la parroquia y a la memoria de sus vecinos.