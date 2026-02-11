Reto Demográfico y Diputación aportan 850.000 euros para la continuidad de Centros de Innovación Territorial de Cuenca

Foto de familia de la firma del acuerdo. - EUROPA PRESS

CUENCA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico han firmado el convenio de colaboración que garantiza el funcionamiento de los Centros de Innovación Territorial (CIT) implantados en Iniesta, Vara de Rey, Landete y Villamayor de Santiago durante los próximos cuatro años.

El acuerdo, suscrito por el presidente de la Institución provincial Álvaro Martínez Chana y el secretario general de Reto Democrático, Francesc Boya, da continuidad a este proyecto que comenzó a coger forma en 2022 y que ha ofrecido servicios de apoyo a emprendedores y formación, entre otros.

Si en la primera fase la inversión destinada sirvió fundamentalmente a la habilitación de los espacios físicos de los centros, el nuevo convenio, dotado con 850.000 euros de los que el Gobierno central aporta el 60% y la Diputación el 40%, servirá para garantizar el funcionamiento de los mismos durante los próximos cuatro años.

ABORDAJE REAL DE LA DESPOBLACIÓN

Durante la presentación del acuerdo, en la que han estado presentes los alcaldes de los pueblos implicados, el presidente de la Diputación ha subrayado que "este ha sido el primer Gobierno de España que ha abordado el problema de la despoblación no solo de palabra, sino con con hechos" y ha subrayado que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa recursos económicos y programas que han permitido poner en marcha iniciativas como el Proyecto Arraigo para atraer pobladores a Cuenca, el laboratorio de emprendimiento forestal UFIL o estos centros de innovación Territorial en los cuatro municipios conquenses donde se han ubicado.

Por su parte, el secretario de Reto Demográfico ha apuntado que "las administraciones central y regional pueden hacer cosas, pero en este caso queríamos construir desde abajo a arriba, con iniciativas desde el ámbito local, impulsadas por los propios municipios".

Boya ha aportado algunos datos del trabajo en estos CIT, como la creación de 30 empleos directos e indirectos relacionados con estas dependencias, el acceso a un puesto de trabajo o al autoempleo de 80 personas desempleadas, la captación de casi medio millón de fondos europeos para proyectos y 120 talleres realizados.

Sin embargo, entre todas estas cifras se queda con una: "siete mujeres mayores, víctimas de violencia de género, han recibido apoyo comunitario".

Y es que Boya entiende que, en el ámbito del desarrollo territorial "es tan importante crear empleo cesa atención social, porque esa cuestión es clave para evitar que la gente del medio rural se vaya porque no se siente atendida".

En representación del Gobierno de España también ha intervenido la subdelegada de Cuenca, Mari Luz Fernandez, que ha apuntado que "este es otro ejemplo de que el Gobierno de España es "sensible" en materia de despoblación y ha animado a los pueblos a interesarse por este tipo de propuestas.

UNA "GRAN LABOR CON LAS EMPRESAS DE LA ZONA"

En nombre de los pueblos ha intervenido la alcaldesa de Vara de Rey, Anunciación Martínez, que ha comentado que estos centros "no son una cosa tangible, como poner farolas", pero sí que sirven para asentar población en zonas rurales.

En su caso, el centro se inauguró en junio de 2024 "y, desde entonces, ha tenido una gran labor en la formación de empresarios de la zona", aunque ha recordado que "si no tienes un buen técnico, esto no funciona y nosotros tenemos a Carlos Mondéjar".

El centro de Vara de Rey está inmerso también desde este año un nuevo proyecto piloto de relevo generacional, para evitar el cierre de negocios en la comarca "con el que esperamos dar un impulso grande al territorio rural".