El Reto Viaje a la Alcarria regresa con 200 km de cultura, solidaridad y deporte sin competición

Rueda de prensa de presentación del V Reto Viaje a la Alcarria. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El V Reto Viaje a la Alcarria volverá a convertir la provincia de Guadalajara en un escenario donde deporte, cultura y solidaridad se dan la mano, en una cita que huye deliberadamente del cronómetro para centrarse en la experiencia compartida.

La iniciativa, presentada este martes en el espacio TYCE, reunirá del 15 al 17 de mayo a un centenar de participantes que recorrerán cerca de 200 kilómetros siguiendo los pasos del nobel Camilo José Cela para realizar su obra Viaje a la Alcarria.

Organizado por el Club Maratón Guadalajara, el reto conmemora el 80 aniversario del viaje que Cela realizó en 1946 y que daría lugar a su célebre obra. Durante tres jornadas, los participantes --distribuidos en 25 equipos, más que nunca-- recorrerán en relevos distintas etapas que conectan la capital alcarreña con Pastrana, pasando por enclaves emblemáticos como Torija, Brihuega, Cifuentes o Sacedón, entre otros muchos.

En su intervención ante los medios, el director del reto, Ismael Riendas, ha recalcado que "no es una carrera al uso", sino una propuesta singular en la que cada relevo se simboliza con un abrazo entre corredores.

"Es una actividad única en España que aúna deporte, cultura, patrimonio y naturaleza", ha afirmado, destacando además el creciente interés que despierta, con lista de espera incluida y participantes llegados desde fuera de la provincia.

El recorrido, dividido en cuatro etapas, arrancará el viernes 15 de mayo desde el Palacio del Infantado y finalizará el domingo en Pastrana, donde tendrá lugar una comida popular. A lo largo del trayecto, los corredores atravesarán parajes como el pantano de Entrepeñas o las Tetas de Viana, mientras se evocan pasajes de la obra de Cela, reforzando así el carácter literario del evento.

Además de su vertiente cultural y turística, el reto mantiene un marcado componente solidario, ya que parte de las inscripciones se destina a la Asociación Síndrome de Down, cuyos miembros también participan activamente en el desarrollo de la prueba.

Lejos de plantearse como una competición, este evento se define como un "encuentro de corredores" en el que el objetivo no es llegar primero, sino hacerlo juntos.

Así lo ha subrayado el concejal de Deportes de Guadalajara, Armengol Engonga, también presente en el acto, y quien ha destacado que se trata de "un evento en el que lo que prima no es competir ni llegar el primero a la meta, sino llegar todos juntos", incidiendo en que es "un evento con alma" que permite "vivir una experiencia única" a través del patrimonio y los paisajes de la Alcarria.

De su lado, el delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes, ha puesto en valor el carácter colectivo del proyecto, subrayando que "los trabajos conjuntos tienen una gran repercusión" y destacando que este reto "conjuga deporte y cultura" al tiempo que contribuye a dinamizar el medio rural y generar nuevas oportunidades en los pueblos de la comarca.

En la misma línea, el diputado de Deportes, Marco Antonio Campos, ha incidido en el potencial turístico de la provincia, recordando que la Alcarria cuenta con "un libro conocido mundialmente que habla muy bien de esta zona" y que iniciativas como esta permiten seguir proyectando sus valores.

"No es una actividad competitiva, se pretende que la gente disfrute del viaje", ha señalado, animando además a los municipios implicados a sentir el evento como propio.

Consolidado ya como una cita de referencia, el Reto Viaje a la Alcarria continúa creciendo como una propuesta que invita a descubrir la esencia de la comarca alcarreña.