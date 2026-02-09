Retrasos y cancelaciones por la huelga de maquinistas alteran el tráfico ferroviario en Ciudad Real y Puertollano

Panel de salidas y llegadas de Ciudad Real. - ASOCIACIÓN DE USUARIOS

CIUDAD REAL 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones de tren de Ciudad Real y Puertollano han registrado desde primera hora de este lunes retrasos y cancelaciones como consecuencia de la huelga de maquinistas convocada tras los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y de Rodalies en Cataluña.

Según la información facilitada en los paneles de salidas y por usuarios afectados, en ambas estaciones se han producido demoras acumuladas en los servicios Avant y la cancelación de varios trenes, uno con destino Madrid y otro con llegada a Córdoba, con especial incidencia en las primeras franjas horarias de la mañana, cuando se concentra un mayor volumen de viajeros por motivos laborales.

En la provincia de Ciudad Real, la Asociación de usuarios de la línea Avant Puertollano-Ciudad Real-Madrid ha confirmado que el primer tren de la mañana que tenía que llegar a la estación de Ciudad Real con destino Puertollano lo ha hecho en hora.

Sin embargo, el segundo servicio, que debía emprender su marcha a las 6.25 horas, no ha salido hasta las 6.50 horas, acumulando un retraso de 25 minutos.

Este corredor, que forma parte de la línea Madrid-Andalucía, está incluido entre los recorridos afectados por la huelga.

De hecho, algunos trenes como el Avant que tenía que haber salido de Ciudad Real a las 7.37 horas con destino Madrid han sido cancelados, una situación que también ha tenido reflejo en Puertollano, donde se han anulado y reprogramado varios servicios de alta velocidad.

Las incidencias han generado esperas prolongadas y quejas entre los viajeros en ambas estaciones, especialmente entre quienes utilizan a diario estos trenes para desplazarse por trabajo o estudios.

Renfe ha recordado que los pasajeros afectados pueden consultar el estado de sus trenes y acogerse a cambios o devoluciones sin coste, mientras persiste una huelga cuya evolución sigue condicionando la normalidad del servicio ferroviario en Ciudad Real y Puertollano.