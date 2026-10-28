El Rey habla con el presidente de C-LM tras el accidente ferroviario en Urda

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page con su Majestad el Rey Felipe VI. - CASA DE S.M. EL REY / JOSE JIMEN - Archivo

TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha hablado durante unos minutos con su Majestad el Rey Felipe VI, que se ha interesado por el accidente ferroviario registrado en la localidad toledana de Urda, tras chocar el tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076.

Así lo han confirmado a Europa Press fuente del Gobierno regional que indican que la llamada se habría registrado una vez el titular del Gobierno castellanomanchego se ha desplazado hasta el lugar del siniestro.

El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial hasta el momento.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha llegado a las 9.40 horas al centro de control H24 de Adif en Atocha, donde recopilará toda la información disponible hasta el momento sobre el accidente de tren, antes de trasladarla a los medios de comunicación.