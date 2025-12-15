El Rey Melchor visita a los niños ingresados en el Hospital de Parapléjicos en una gran fiesta de Navidad

Visita del rey Melchor a los niños del Hospital Nacional de Parapléjicos. - ITALFARMACO

TOLEDO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de niños del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo han disfrutado este lunes de una jornada navideña muy especial con la visita de Su Majestad el Rey Melchor, quien ha acudido al centro para entregar regalos y compartir momentos de ilusión con los menores ingresados y con aquellos que acuden diariamente a tratamiento.

El hall del hospital se ha transformado en un espacio festivo repleto de actividades infantiles. Un fotomatón, un carrito de chuches y un Scalextric gigante que se ha convertido en una de las propuestas más aplaudidas por las familias y por los profesionales sanitarios, que también se han sumado a la celebración, según ha informado Italfarmaco en nota de prensa.

El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, inaugurado en 1974, es un centro de referencia nacional especializado en la atención, la investigación y la formación en lesión medular espinal. Cada año atiende a más de 60 menores de toda España y ofrece un enfoque integral que va más allá de la atención clínica, proporcionando apoyo social, educativo, psicológico, laboral y cultural.

El centro dispone además de tecnología de última generación, robótica, realidad virtual, domótica e impresión 3D, aplicada a los procesos de rehabilitación para mejorar y normalizar la calidad de vida de sus pacientes.

La visita de Su Majestad ha sido posible gracias al apoyo de Disney e Italfarmaco, compañías que colaboran de forma habitual con centros hospitalarios para mejorar la calidad de vida de los niños ingresados mediante programas de entretenimiento y formación, contribuyendo a la humanización de los hospitales y al bienestar de pacientes y familias.

En palabras de Laura de Gracia, CSR & Internal Communication en The Walt Disney Company Spain, "es un orgullo para Disney colaborar con Italfarmaco en esta iniciativa proporcionando momentos memorables a los niños y niñas del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo". "Un año más, ha sido un día de ilusión y de alegría", ha añadido.

Por su parte, Verónica Somodevilla, directora de Asuntos Públicos, Defensa de los Pacientes y Comunicación de Italfarmaco, ha señalado que acciones como esta "ponen de manifiesto la importancia de humanizar el entorno hospitalario". "Estamos orgullosos de colaborar llevando sonrisas e ilusión a los niños, a los profesionales sanitarios y a todos aquellos que, en estas fechas, más lo necesitan", ha apostillado.