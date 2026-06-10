Una reyerta en un bar de Yeles (Guadalajara) deja dos heridos por arma blanca

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GUADALAJARA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, una mujer y un varón, han resultado heridos por arma blanca en el transcurso de una pelea acaecida en un bar situado en la calle Iglesia de Yeles (Guadalajara).

Tal y como informa e Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso tuvo lugar a las 23.49 horas de este martes.

La mujer, de la que no se tiene filiación, fue atendida en el lugar de los hechos por un médico de urgencias, mientras que el varón, de 37 años de edad, tuvo que ser trasladado en ambulancia de soporte vital al Hospital Universitario de Toledo.

En el operativo, además de los medios sanitarios, participaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Yeles.