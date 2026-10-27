Ribereños advierten que el 29N no debe ser excusa para "prolongar el bloqueo de las reglas de explotación"

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GUADALAJARA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía lamenta la aprobación de dos nuevos trasvases de 27 hectómetros cúbicos cada uno por parte de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, "manteniendo una vez más el funcionamiento automático de unas reglas que llevan años pendientes de adaptación a la nueva realidad legal y ambiental del Tajo", al tiempo que han advertido que las elecciones no pueden ser excusa para "prolongar el bloqueo de las reglas de explotación".

"Este es el disparate en el que vivimos los municipios ribereños, con unas reglas caducadas desde hace años por mero tacticismo político desde Madrid, sin cumplir la ley, sin cumplir las sentencias y mientras se siguen aprobando trasvases de manera automática con una infraestructura que presenta enormes daños y que deja que cada año se pierdan decenas de hectómetros cúbicos por el camino";, ha denunciado el presidente de los Municipios Ribereños, Borja Castro.

Para la Asociación, la decisión resulta especialmente difícil de justificar después de tres años en los que el último ciclo húmedo ha permitido recuperar temporalmente Entrepeñas y Buendía, pero también ha servido para disparar de nuevo las derivaciones hacia el Levante.

Entre octubre de 2023 y septiembre de 2026 se autorizaron 1.305 hectómetros cúbicos a través del Tajo-Segura: 294 hm3 en 2023/24, 489 hm3 en 2024/25 y 522 hm3 durante el último año hidrológico. De ese volumen, aproximadamente 1.207 hm3 ya han salido efectivamente de la cabecera.

"Cuando hay agua se trasvasa al máximo y cuando vuelve a bajar la cabecera descubrimos que no hemos guardado ningún colchón. Es exactamente el patrón que llevamos denunciando durante años. Se ha dilapidado un ciclo húmedo que debería haber servido para consolidar la recuperación de Entrepeñas y Buendía";, señala la Asociación.

Los Ribereños recuerdan además que a 1 de octubre quedaban todavía 97,9 hm3 ya autorizados pendientes de enviar debido a las averías que afectan al acueducto. A esa cantidad se sumaban 153,3 hm3 de agua procedente del Tajo almacenados fuera de la cabecera, de los que 150,4 hm3 se encontraban en los embalses de la cuenca del Segura.

En total, señalan, "más de 251 hm3 de agua del Tajo estaban ya fuera de Entrepeñas y Buendía o comprometidos para su trasvase antes de que se aprobaran estos nuevos envíos". Para la Asociación, "resulta difícil justificar la necesidad de nuevas derivaciones cuando existe semejante volumen acumulado en destino" y, al mismo tiempo, "una parte importante del agua ya autorizada ni siquiera ha podido ser enviada por los problemas que presenta la propia infraestructura".

La Asociación insiste en que estas cifras demuestran "la necesidad de abandonar definitivamente la inercia de las actuales reglas de explotación". Entrepeñas y Buendía terminaron el año hidrológico con un volumen efectivo de 1.178,9 hm3, el 46,8 % de su capacidad, y nuevamente en nivel 2 después del último ciclo húmedo.

"El problema no es este trasvase concreto, sino seguir funcionando exactamente igual que antes mientras todo lo demás ha cambiado. Han cambiado los caudales ecológicos, han llegado las sentencias del Tribunal Supremo y debería haber cambiado ya el marco de explotación. Lo único que sigue igual son las reglas y el piloto automático", afirma Castro.

ELECCIONES GENERALES

A esta situación se suma ahora la incertidumbre política de las elecciones del 29 de noviembre, dicen los Municipios Ribereños, que indican que tanto el Partido Popular como Vox han defendido públicamente la continuidad del trasvase Tajo-Segura, "lo que abre un escenario incierto para la aplicación de unas nuevas reglas que todavía no han llegado a aprobarse".

"Lo que viene es un escenario de mucha incertidumbre. Tenemos unas reglas que siguen sin cambiarse y unas elecciones en las que partidos que se han manifestado abiertamente a favor de mantener el trasvase pueden tener capacidad para decidir la política del agua. Por eso era tan importante haber hecho los deberes antes. El Tajo no puede depender otra vez de cálculos políticos ni de quién gobierne en cada momento: hay una planificación hidrológica, unas sentencias y unos caudales ecológicos que deben cumplirse".

Por eso, los Municipios Ribereños reclaman al Ministerio para la Transición Ecológica que no convierta ahora el calendario electoral "en una nueva excusa para prolongar el bloqueo de las reglas de explotación". La Asociación recuerda que el Gobierno continúa ejerciendo sus funciones y adoptando decisiones de calado incluso con las Cortes disueltas.

"Entendemos que hay unas elecciones a la vuelta de la esquina, pero el país no se ha parado y el Gobierno sigue tomando decisiones. Si hay margen para actuar en otros asuntos importantes, también tiene que haber voluntad para avanzar en una cuestión en la que además hay leyes, planificación hidrológica y sentencias que cumplir", concluye Castro.