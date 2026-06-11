'Río Tajo' de Talavera y el 'Cuenca I', elegidos entre los cinco mejores centros de salud del país

Castilla-La Mancha sitúa a dos centros de salud entre los cinco mejores de España en los Premios Nacionales de Reputación Enfermera 2025. - JCCM

TOLEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha logrado situar a dos de sus centros de salud entre los cinco mejores de España en los Premios Nacionales de Reputación Enfermera 2025, organizados por el Consejo General de Enfermería y Merco Salud.

El Centro de Salud 'Río Tajo' de Talavera de la Reina ha obtenido el cuarto puesto nacional y el Centro de Salud Cuenca I ha alcanzado la quinta posición, ambos en la categoría de Atención Primaria, consolidando así el prestigio y la calidad de los cuidados enfermeros que se prestan en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), según ha informado la Junta en nota de prensa.

Estos galardones distinguen a los equipos de Enfermería más destacados del país en hospitales, centros de salud, centros sociosanitarios y organizaciones sanitarias, de acuerdo con los resultados de la undécima edición del Monitor de Reputación Enfermera (MRE), una de las principales herramientas de evaluación del ámbito sanitario español.

El reconocimiento pone de manifiesto la excelencia de los profesionales de Enfermería de Atención Primaria de Castilla-La Mancha, así como su capacidad para impulsar modelos innovadores de atención, garantizar la continuidad de los cuidados y desarrollar una intensa actividad de promoción de la salud y trabajo comunitario.

El ranking del Monitor de Reputación Enfermera se elabora a partir de un amplio proceso de evaluación en el que han participado 2.261 profesionales de Enfermería, 649 gestores enfermeros y 572 gerentes y directivos hospitalarios, garantizando una valoración independiente, rigurosa y representativa del conjunto del sector sanitario.

REFERENTES NACIONALES EN CUIDADOS ENFERMEROS

El Centro de Salud 'Río Tajo', perteneciente a la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina, atiende a una población aproximada de 28.000 personas de la Zona Básica de Salud Río Tajo, integrada por Talavera de la Reina y Cazalegas.

El reconocimiento distingue el trabajo desarrollado por su equipo de Enfermería, formado por 22 profesionales, y valora especialmente su capacidad organizativa tras la integración de dos zonas básicas de salud, la implantación de modelos innovadores de atención y seguimiento de pacientes, la accesibilidad de las consultas enfermeras y el elevado grado de satisfacción de los usuarios.

Asimismo, el Monitor de Reputación Enfermera ha destacado la intensa actividad comunitaria desarrollada por el centro, con programas de educación para la salud en colegios e institutos, atención domiciliaria estructurada, colaboración con asociaciones y entidades del entorno, así como numerosas iniciativas de promoción de hábitos saludables dirigidas a acercar la salud a la ciudadanía.

El reconocimiento también reconoce la apuesta del equipo por la formación, la docencia y la investigación. El centro está acreditado para la formación de estudiantes universitarios y residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria, participa de forma activa en congresos y jornadas científicas y mantiene una intensa actividad de actualización profesional.

La directora de Enfermería de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina, Sonia Orduñez Plasencia, ha destacado que este reconocimiento "pone en valor el compromiso, la profesionalidad y la calidad de los cuidados que diariamente presta el equipo de Enfermería del Centro de Salud Río Tajo, así como su capacidad para innovar, trabajar en la comunidad y situar siempre al paciente en el centro de la atención".

Por su parte, el Centro de Salud 'Cuenca I' ha vuelto a situarse entre los equipos de Enfermería más prestigiosos del país al alcanzar el quinto puesto nacional, consolidando una trayectoria de excelencia que le ha permitido permanecer durante cuatro años consecutivos entre los centros de Atención Primaria mejor valorados de España.

Desde la Gerencia del Área Integrada de Cuenca han destacado que este reconocimiento supone un respaldo al trabajo diario que realizan sus profesionales y pone de manifiesto el papel esencial de la Enfermería en el funcionamiento del sistema sanitario, especialmente en el ámbito de la Atención Primaria.

Con estos resultados, Castilla-La Mancha refuerza su posición como referente nacional en cuidados enfermeros en el ámbito de la Atención Primaria, poniendo en valor el trabajo que desarrollan diariamente los profesionales de Enfermería para ofrecer una atención cercana, accesible y de calidad a la ciudadanía.