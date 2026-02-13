Los ríos Segura y Jardín en Albacete podrían tener pequeños desbordamientos sin riesgo para la población

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Pedro Antonio Ruiz Santos. - JCCM

ALBACETE 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha pedido poner especial atención al entorno del río Segura a su paso por la pedanía de El Gallego (Elche de la Sierra) donde el efecto del desembalse de La Fuensanta al Cenajo podría producir pequeños desbordamientos sin afección ciudadana y ha señalado que es "sensible" la situación del río Jardín que se encuentra en Nivel Hidrológico Rojo, pero en una situación estable que no presenta riesgo directo para la población.

Este viernes se ha celebrado una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) para continuar monitorizando la evolución de la situación en las diferentes provincias de Castilla-La Mancha ante los efectos de las sucesivas borrascas que están afectando a la región, con especial atención al estado de las presas y los cauces de los ríos.

Desde la provincia de Albacete, el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha participado en la reunión acompañado por el delegado del Gobierno, Miguel Juan Espinosa, con el objetivo de trasladar la realidad que se vive actualmente en el territorio tras la visita realizada ayer a algunas de las localidades más afectadas por los efectos de los desembalses y la crecida de los ríos.

Durante el encuentro se ha analizado la situación en coordinación con las Confederaciones poniendo el foco en los puntos más sensibles de las diferentes cuencas.

Se solicita precaución a la ciudadanía y evitar en todo momento acercarse a los márgenes del río en busca de la foto o la imagen viral debido a la situación actual, y a la que podría derivarse del episodio de lluvias que se espera para las próximas horas, ha informado la Junta en nota de prensa.

Según ha informado la Aemet, en algunas zonas se prevén acumulaciones significativas en periodos cortos de tiempo que, sumadas a la actual saturación del terreno, podrían traducirse en incrementos importantes de caudal en los tramos altos de los ríos, con especial vigilancia en los puntos críticos ya identificados.

SUSPENDIDAS DOCE RUTAS

En el ámbito educativo, se han suspendido hasta doce rutas escolares concentradas principalmente en la zona de la Sierra del Segura, y no se descarta que puedan adoptarse nuevas medidas en función de la evolución meteorológica.

Asimismo, en toda la provincia se han cancelado las actividades al aire libre debido a las fuertes rachas de viento y al riesgo que puedan suponer para la seguridad puesto que, según las previsiones de la Aemet, a partir de las 13 horas de hoy y durante todo el día de mañana, el temporal de viento se asienta en Albacete capital y provincia con rachas de hasta 90 kilómetros de por hora.

Todas las carreteras de titularidad autonómica se encuentran transitables, aunque se pide a la población extremar la precaución ante la posible presencia de cascotes en la vía.

La reunión, celebrada en la Casa Perona, ha contado también con la presencia del Coordinador Regional de Emergencias, Juan José Alarcón y de la Jefa de Servicio de Protección Ciudadana, Cristina Verdú, y durante la misma las autoridades han reiterado la importancia de informar con antelación a la población sobre posibles desembalses y otras actuaciones preventivas a fin de garantizar la máxima seguridad y evitar desplazamientos innecesarios hacia zonas afectadas por desbordamientos.