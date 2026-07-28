Roban dos colecciones de monedas de oro del Museo de Albacete

Archivo - Furgón de la Policía Científica investigando el robo en el Museo de Albacete. - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Albacete ha sufrido un robo en la noche de este miércoles en el que cuatro asaltantes han sustraído dos colecciones de monedas con más de 200 piezas entre ambas

Así lo ha explicado el delegado de la Junta en la provincia albaceteña, Pedro Antonio Ruiz Santos, en declaraciones a los medios, donde ha comentado que el suceso tuvo lugar alrededor de las 0.00 horas, cuando saltó la alarma del museo, tal y como ha adelantado El Digital de Albacete.

Ruiz Santos ha explicado que el personal de seguridad acudió "inmediatamente" a la sala de Arqueología tras llamar previamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero "en poco más de un minuto y medio" se había producido el robo.

El delegado ha comentado que los asaltantes accedieron al lugar rompiendo una ventana y a las colecciones golpeando también las vitrinas que las protegían.

De esta forma, ha dicho, han sustraído "dos colecciones de las que presumíamos" y que son propiedad del Ministerio de Cultura, pero que estaban en depósito para su exhibición en el museo albaceteño.

En concreto, ha detallado que la primera de estas colecciones, hallada en Madrigueras, consta de 42 monedas de oro procedentes de las épocas de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, mientras que la segunda, con 180 monedas también de oro y encontrada en Villamalea, son del periodo de reinado de Isabel II, concretamente de entre 1850 y 1860.

Pedro Antonio Ruiz Santos ha señalado que la Policía Judicial está haciendo las comprobaciones y averiguaciones en el lugar de los hechos y confía en que sus pesquisas tengan resultado.

En cuanto al valor de las colecciones robadas, no ha podido dar una cifra exacta pero ha puesto de manifiesto que es "muy alto, mucho más que el de su peso en oro".

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Juan Espinosa, ha aclarado que la Policía Judicial está procediendo al visionado de las cámaras de seguridad y también está investigando en la zona en la que se ha localizado un coche que podría tener relación con los hechos, aunque ha enfatizado que la investigación "se está desarrollando".

Al parecer, según Espinosa, podrían haber participado en los hechos dos vehículos y uno de ellos ha aparecido calcinado. Asimismo, ha considerado que los responsables conocían su objetivo ya que "iban a esa vitrina".