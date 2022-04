Robe, Rozalén y Los Secretos protagonizan el cartel de conciertos de la Feria y Fiestas 2022 de Alcázar de San Juan

CIUDAD REAL, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Robe, Rozalén y Los Secretos aterrizarán en la plaza Joven de Alcázar de San Juan con motivo de la celebración de la Feria y Fiestas 2022. La artista albaceteña Rozalén será la primera en acudir a esta localidad el 2 de septiembre, cita a la que seguirá la actuación del exlíder de Extremoduro, Robe, el 3 de septiembre, y el concierto de Los Secretos el 4 de septiembre.

El concejal de Festejos, Benjamín Gallego, ha explicado que se trata de tres conciertos de artistas de "gran calado" en el panorama musical español y con "grandes giras este año" y es por eso que se han presentado con tanta antelación, puesto que algunos de ellos ya han anunciado la inclusión de Alcázar de San Juan en sus respectivas giras y los interesados ya pueden comprar las entradas, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Gallego ha señalado que, de los tres conciertos, solo el de Los Secretos tendrá carácter solidario, debido al elevado caché de los artistas. "Conciertos del nivel de Rozalén o Robe no pueden tener entrada solidaria porque serían inviables económicamente".

Así, a partir de este miércoles, 6 de abril, se podrán adquirir las entradas para estos dos conciertos en www.emotionalevents.es, en las web de los artistas, así com en la Oficina de Turismo, en Reprocopy, en One Way Viajes y en Ático Urban Music en Alcázar Alcázar de San Juan.

También se podrán adquirir las entradas en distintos establecimientos de la comarca, como en CMYK Copy en Valdepeñas, la Papelería Cervantes de Consuegra, en la Papelería Cervantes en Madridejos y en la Papelería El Molino de Campo de Criptana.

Por su parte, las entradas para Los Secretos se pondrán a la venta en el mes de mayo. Este año el colectivo beneficiario de dicha venta de entradas serán las siete asociaciones de vecinos de los barrios de Goya, El Porvenir, El Arenal, La Pradera, Santa María, Cristo de Zalamea y El Santo, quienes también participarán en la venta de entradas.

Como ha indicado el concejal de Festejos, el caché de Los Secretos es superior al de los conciertos solidarios de años anteriores. "Hemos agrupado esa partida económica para tener un grupo de mayor calidad y destinarlo a ayudar económicamente a estos colectivos".