Robles destaca la necesidad de "modernización y esfuerzo" para alcanzar la soberanía tecnológica en las Fuerzas Armadas

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita el EVA 2 de Villatobas. - MINISTERIO DE DEFENSA

TOLEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este lunes el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 2 (EVA 2), ubicado en el acuartelamiento de Villatobas (Toledo), donde ha hecho hincapié en la necesidad de la "modernización, esfuerzo y alta cualificación técnica" necesarias para alcanzar la autonomía y soberanía tecnológicas en las Fuerzas Armadas.

España dispone de trece EVA, con la disponibilidad operativa más alta de Europa en la OTAN. "La alta cualificación de nuestros equipos humanos y tecnológicos demuestra, una vez más, el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas con la seguridad y la paz", ha destacado la ministra, que se ha dirigido al personal del escuadrón valorando la relevancia de su trabajo, según ha informado el Ministerio en nota de prensa.

El EVA 2 tiene como misión principal la obtención y transmisión de datos radar para su posterior explotación en los centros neurálgicos de soberanía aérea, así como el abastecimiento de las comunicaciones de radio tierra-aire-tierra al Sistema de Mando y Control Aéreo. Integrado en el Mando Aéreo de Combate del Ejército del Aire y del Espacio, el escuadrón desarrolla su labor junto a otras unidades y grupos de vigilancia que componen la red del sistema de defensa aérea nacional.

Su actuación es "crucial", aseguran desde el Ministerio, en las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión. En este contexto, la ministra de Defensa ha conocido los avances del programa de modernización del Sistema de Vigilancia y Control Aéreo, que contempla la sustitución progresiva de los radares Alenia por los sistemas Lanza, de tecnología española. El primero de ellos está operativo en el EVA 2 de Villatobas desde octubre de 2024.

Esta plataforma tecnológica es capaz de detectar y rastrear aeronaves furtivas, misiles y drones en tres dimensiones y a diferentes altitudes. Asimismo, ofrece un rango de detección ampliado y presenta una mayor resistencia frente a interferencias electrónicas hostiles.

Otro de los rasgos que definen el radar Lanza 3D es su interoperabilidad, que permite el intercambio de información con el Sistema Integrado de Defensa Aérea y Antimisil de la OTAN, crítico para la seguridad y protección de los países del continente y sus aliados.

El 8 de julio de 1958, el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 2 se convirtió en la primera unidad de la Red de Alerta y Control en activar sus equipos e iniciar la vigilancia del espacio aéreo español. Ese mismo día realizó la primera interceptación aérea junto al Ala de Caza número 1, dotada con aviones F-86F Sabre de la Base Aérea de Manises.

El EVA 2 está compuesto por un equipo multidisciplinar de cerca de 70 personas que reúne, principalmente, a personal militar. Entre sus retos figuran alcanzar la exigente cualificación técnica que demanda el mantenimiento y la operatividad del Lanza 3D, así como consolidar su contribución a la defensa del espacio aéreo frente a las nuevas amenazas.