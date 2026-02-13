Robles ensalza la entrega histórica de la Armada y reivindica a Álvaro Bazán como "modelo de valores en la actualidad"

Robles recuerda la entrega histórica de la Armada y la importancia de aunar tradición y modernidad - MINISTERO DEFENSA

CIUDAD REAL 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha asistido a la conmemoración del V centenario del nacimiento de Álvaro de Bazán, en Viso del Marqués (Ciudad Real), ha resaltado que "la profesionalidad, entrega y sacrificio de los integrantes de la Armada ante cualquier desafío sigue escribiendo páginas destacadas en la historia de España".

"Tenemos una Armada que es una referencia, como se pone de manifiesto en cada una de las reuniones internacionales, y ello es gracias al esfuerzo de las personas que la conforman y que no olvidan el legado del pasado para poder alcanzar un futuro en paz", ha expresado Robles, que durante la visita ha estado acompañada por el jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Antonio Piñeiro.

En el Palacio de los Marqueses de Santa Cruz, sede del Archivo Museo 'Don Álvaro de Bazán', parte del Archivo Histórico de la Armada, se ha recordado al "almirante invicto", considerado el mayor marino español de su tiempo y cuya figura sigue siendo un modelo de valores en la actualidad.

En este palacio, referente del Renacimiento en España, se conservan más de 80.000 legajos con información relativa a la historia de la Marina, ha informado el Ministerio de Defensa en nota de prensa.

Allí, Robles ha impuesto dos cruces al Mérito Naval a dos miembros del personal del archivo, un gesto que "pone en valor el papel de la Armada en la conservación del patrimonio nacional".

"Hay que sentirse muy orgullosos de la historia de España y de valores como la lealtad de Don Álvaro de Bazán. Una lealtad que también tienen los hombres y mujeres de la Armada, que siempre está ahí para ayudar y para responder ante los desafíos que se presentan", ha asegurado la ministra.

Este palacio fue mandado construir por el propio almirante Álvaro de Bazán, que eligió la ubicación de su residencia en esta localidad manchega debido a su distancia estratégica entre la corte madrileña y las bases de sus escuadras, en Cádiz, Cartagena y Lisboa.

A continuación, Robles ha presidido el Consejo Superior de la Armada, principal órgano colegiado de asesoramiento del AJEMA, en el que se analizan las cuestiones de mayor relevancia para el presente y el futuro de la institución, así como sus directrices estratégicas.