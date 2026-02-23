Robles visita el Batallón de Helicópteros de Ataque con sede en Almagro

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitando el Batallón de Helicópteros de Ataque I (Bhela I) en la Base Coronel Sánchez Bilbao, en Almagro. - MINISTERIO DE DEFENSA

CIUDAD REAL 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha realizado este lunes una visita al Batallón de Helicópteros de Ataque I (BHELA I), en la Base Coronel Sánchez Bilbao, en Almagro (Ciudad Real).

Se trata de una unidad que ofrece capacidades únicas y que se prepara para los escenarios más adversos, con precisión y eficacia. Ello permite que, a día de hoy, por ejemplo, preste apoyo en el norte de Eslovaquia, velando por la seguridad en la zona.

Robles ha manifestado su reconocimiento a todo el personal por "sus ganas de crecer profesionalmente, cada día, y su entrega en la formación constante para ser los mejores".

Muestra de ello es que hay formación para poder trabajar en plataformas 'navalizadas' o para realizar repostajes sin apoyo de personal y sin infraestructuras, durante un conflicto o misión.

Esa formación y reciclaje constante trae de la mano, también, el impacto en este batallón del Plan Nacional de Helicópteros con la incorporación de nuevos H145M. Igualmente, antes de 2030, está prevista la modernización del 'Tigre' para poder interactuar con drones y ampliar sus comunicaciones seguras vía satélite.

Robles ha ensalzado "la importancia del trabajo que aquí se realiza para esa imagen tan positiva que nuestras Fuerzas Armadas tienen en cada uno de sus despliegues, por su profesionalidad y saber hacer, además de la importancia que tiene esta base para Almagro y la economía de la zona".

El Batallón de Helicópteros de Ataque (BHELA I) pertenece a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra y trabaja con los helicópteros HA-28 'Tigre', que ofrece capacidades únicas y son de los más avanzados tecnológicamente de las Fuerzas Armadas, según ha informado el ministerio en nota de prensa.