La candidata del PSOE al Congreso por Ciudad Real, Isabel Rodríguez. - PSOE

CIUDAD REAL 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Congreso por Ciudad Real, Isabel Rodríguez, ha apelado a la participación en las urnas de la ciudadanía "educada y respetuosa", advirtiendo de que en estas elecciones "se juega avanzar o retroceder democráticamente".

Junto a la candidata al Senado, Carmen Ballesteros, han defendido en Castellar de Santiago el voto de las mujeres por el progreso, los servicios públicos y el futuro del medio rural.

Frente a quienes ahora prometen "entrar con la motosierra";, Rodríguez ha alertado de que los recortes no afectarán a las zonas más acomodadas, sino "a nuestros centros de salud, escuelas, residencias, pensiones y salarios", concluyendo con un llamamiento a la movilización en las urnas: "La motosierra se para con votos", ha informado el PSOE en nota de prensa.

En un discurso marcado por la reivindicación de las raíces del medio rural y de la cercanía de la política municipal, Rodríguez ha defendido el papel de las organizaciones, los sindicatos y el movimiento asociativo, poniendo en valor el trabajo de Fademur, frente al aislamiento y la desmovilización.

Rodríguez, ha resaltado el papel fundamental de las "mujeres valientes y trabajadoras" en la defensa del medio rural.

Tras agradecer el cariño y el respaldo recibido, ha pedido el voto para las candidaturas progresistas, apelando a la confianza en quienes "conocemos el territorio y sabemos perfectamente lo que queremos y lo que necesitan nuestros pueblos, nuestra gente y nuestros jóvenes".

Asimismo, ha reivindicado la labor de los empleados públicos, docentes, personal sanitario, trabajadores de residencias y de la Administración General del Estado, y ha recordado las medidas impulsadas por el Ejecutivo para mejorar sus retribuciones, destacando una subida acumulada del 11% en los últimos meses y un incremento adicional del 4,5 % en la última semana.

De igual forma, ha subrayado el impacto de las políticas sociales en la provincia de Ciudad Real, donde se benefician más de 30.000 funcionarios, 100.000 pensionistas y 35.000 perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

MEDIDAS EN VIVIENDA

Por otro lado, ha detallado el plan ya aprobado por el Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda y fijar población en los municipios pequeños.

Según ha explicado, cada joven que decida quedarse a vivir en su pueblo y adquirir una vivienda podrá optar a una ayuda directa de 15.000 euros, complementada con un préstamo a tipo cero de hasta 50.000 euros, alcanzando un respaldo inicial de 65.000 euros.

"Esta no es una promesa electoral, esto ya está aprobado, pero para poder llevarlo a cabo tenemos que continuar en el Gobierno", ha puntualizado.

Y advirtiendo frente a los recortes en servicios públicos, ha apelado a la memoria de etapas anteriores de recortes en Castilla-La Mancha, recordando al gobierno de María Dolores de Cospedal y las movilizaciones en defensa de los centros de salud, "para advertir contra las políticas de austeridad de la derecha".

ALCALDESA DE CASTELLAR

Por su parte, la candidata del PSOE al Senado y alcaldesa de Castellar de Santiago, Carmen Ballesteros, ha agradecido el respaldo de la ministra Isabel Rodríguez y el acompañamiento de los vecinos y vecinas en un encuentro planteado desde la cercanía y su trayectoria en la política municipal.

Con veinte años de experiencia en la gestión local, dieciséis de ellos al frente de la alcaldía, Ballesteros ha subrayado la importancia de trasladar la voz de los municipios pequeños, de sus familias, jóvenes y empresas al Gobierno, defendiendo una forma de hacer política basada en el entendimiento, la concordia y el fortalecimiento de los servicios públicos frente a etapas pasadas marcadas por los recortes.

Asimismo, ha puesto en valor el respaldo efectivo del Gobierno de España ante situaciones críticas sufridas en la localidad, recordando tanto las ayudas tras el tornado que destruyó el pabellón municipal, como la reducción de los índices de rendimiento neto en el IRPF para compensar a los agricultores afectados por la pérdida de cosechas.

También Elisa Fernández, presidenta de Fademur Castilla-La Mancha, ha reivindicado la necesidad de mantener y reforzar los servicios públicos y los derechos conquistados en el medio rural "no solo en campaña, sino los 365 días del año", acompañando a los vecinos y vecinas de los pequeños municipios de la región.

Durante su intervención, ha alertado de que las propuestas de rebaja fiscal ponen en riesgo la financiación de prestaciones básicas como la sanidad y la educación, y ha destacado la reapertura de escuelas rurales y la educación gratuita de 0 a 3 años en los pueblos, o los servicios sociales imprescindibles para la conciliación y la atención a mayores y personas dependientes, contrastando la defensa de lo público con los recortes vividos en el pasado y con modelos centrados en la privatización.