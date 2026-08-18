Rojas y su Celestina resucitarán de nuevo en La Puebla de Montalbán en un festival al alza que premiará a Luis Merlo

Presentación del 'Festival Celestina. La España de Rojas'. - DIPUTACIÓN

TOLEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Puebla de Montalbán ha presentado en sociedad la programación de la edición número 28 de su 'Festival Celestina. La España de Rojas', en la que el autor de la localidad, así como su obra y sus eternos personajes, resucitarán desde este 21 de agosto y durante diez días.

Serán diez días de teatro, literatura, música, patrimonio e investigación, en una edición que comtará con nueve espacios para las representaciones bajo tierra y en patios, cuatro estrenos y una previsión de más de 5.000 espectadores en estos espacios.

Entre las novedades de este año destacan el mayor protagonismo del Museo La Celestina, el III Congreso Celestinesco de Investigación y Transferencia dedicado al papel de la mujer y la recuperación de la figura de Teresa de Lucena.

La programación incluye también la entrega del Premio Celestina 2026 al actor Luis Merlo, el viernes 28 de agosto, y tendrá como acto central la representación de 'Celestina. Voces de la memoria', el sábado 29 en la Plaza Mayor y la Torre de San Miguel.

El Mercado Celestinesco completará la programación durante los días 28, 29 y 30 de agosto, llenando nuevamente las calles de La Puebla de Montalbán de actividades y ambientación histórica.

UN PASO MÁS

La alcaldesa de la localidad, Soledad de Frutos, ha considerado que tras una trayectoria de éxito consolidada en las últimas tres décadas, "ha llegado el momento de dar un paso más y que este festival sea reconocido como de Interés Turístico Nacional, porque ya ha traspasado claramente las fronteras de Castilla-La Mancha".

"La Celestina es una obra universal y Fernando de Rojas forma parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso os invito a vivir estos diez días con nosotros, a disfrutar de La Puebla convertida en un gran escenario y, sobre todo, a descubrir la esencia de este festival: sus vecinos, los pueblanos", ha añadido.

Y es que la primera edil está "segura" de que quienes visiten el pueblo, querrán regresar al próximo año. "Y así seguir formando parte de esta maravillosa experiencia", ha sentenciado.

UNA HISTORIA QUE SE VIVE

El coordinador del festival, Pablo Justo, ha tomado la palabra en la presentación para desgranar la programación de los diez días grandes de La Puebla, un periplo en el que, en su día grande de desfile, "los balcones cobran también protagonismo y forman parte de la propia representación", dando color a un recorrido que "culminará en la torre de San Miguel, poniendo el broche a una noche que cada año consigue emocionar a quienes participan y a quienes nos visitan".

Justo ha destacado que se trata de "una representación que es una obra hecha por el pueblo y para el pueblo". "Son más de 150 voluntarios, entre actores, técnicos, personal de escenario y todas las personas que hacen posible que La Celestina salga adelante".

"Una cita que tenemos marcada en rojo en nuestro calendario y que forma parte ya de la identidad de La Puebla. Por eso quiero aprovechar para agradecer, una vez más, a todos los voluntarios su compromiso, su ilusión y tantas horas de trabajo, porque sin ellos esta noche tan especial no sería posible", ha rematado.

A CONTAGIAR AMOR A LA BELLEZA

De otro lado, la directora artística del festival, María Elena Diardes, ha explicado cómo es posible acercar La Celestina desde el Renacimiento hasta la actualidad. "Es muy fácil. Lo hizo Fernando poniendo toda la visceralidad de la vida humana en su obra".

Una visceralidad "conducida por el amor", algo alienado con el "objetivo del festival". "Contagiar amor a la belleza, contagiar amor a la cultura y hacernos sentir que hay un solo camino para trazar juntos, para andar juntos", ha indicado.

Para Diardes, el festival se ensambla con el pueblo, "que está lleno de valores, de patrimonio arquitectónico, literario, gastronómico y humano, que es su mayor patrimonio".

UN PREMIO A ESTRENAR

Una edición que llega a punto para estrenar su condición de Premio a la Actividad Cultural del Año 2026, galardón otorgado por la Diputación Provincial, un incentivo que según el diputado de Cultura, Tomás Arribas, ha pretendido poner en valor el "compromiso con la cultura, con el patrimonio y con la identidad de un pueblo".

Todo ello en un evento que convierte "calles, plazas, patios, cuevas y edificios históricos de La Puebla de Montalbán en escenarios, consiguiendo que la cultura no sea únicamente algo que se contempla, sino algo que se vive y se comparte".

Arribas ha puesto especialmente en valor la participación de los más de 150 voluntarios que hacen posible esta celebración junto a actores, profesionales, asociaciones, establecimientos y vecinos.