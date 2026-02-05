El Rojas de Toledo acoge desde este viernes una muestra que repasa la historia del teatro de figuras en España

Presentación de 'Actores Sin Alma, Mil Años de Teatro de Figuras en España' en el Teatro de Rojas. - EUROPA PRESS

TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía teatral 'La Máquina Real' ha presentado este jueves en Toledo la exposición 'Actores sin alma. Mil años de Teatro de Figuras en España', una muestra sobre la evolución del teatro de títeres que se podrá visitar gratuitamente desde este viernes, 6 de febrero, al próximo 22 de febrero en el Teatro de Rojas de la capital regional.

La muestra resalta la importancia de esta clase de creación teatral en la cultura española a lo largo nueve siglos, pero con especial referencia a los Siglos XVII y XVIII, tal y como lo han señalado en rueda de prensa la concejala de Cultura, Ana Pérez, junto al director de la compañía, Jesús Caballero.

Esta exposición se enmarca dentro de la conmemoración del 450 aniversario del Teatro de Rojas y aborda el teatro de figuras a través de retablos, marionetas, máscaras, muñecos de guante, cabezudos, gigantones o maquetas, ha apuntado la edil, quien también ha remarcado que exposiciones y trabajos como este "realmente apoyan muy bien" a la candidatura presentada para nombrar a Toledo Capital Europea de la Cultura en 2031.

El director de 'La Máquina Real' ha puesto en valor la investigación realizada por la compañía desde 2005 sobre "un género desconocido incluso por los propios historiadores y filólogos". Lo que en un inicio se ideó como un proyecto documental sobre la historia del teatro español de títeres ha terminado culminando en un medio para "la investigación, la producción y la exhibición", ha remarcado Caballero.

Desde la compañía han animado a la gente para que se acerque a contemplar una exposición "única e irrepetible" en la que se reúnen entre 90 y 100 títeres, con la intención de atraer a público, tanto infantil, como adulto, con visitas escolares programadas y combinando el carácter culto con lo popular, "tal y como sucedía en el Siglo de Oro", ha señalado el director.

NUEVE SIGLOS DE EVOLUCIÓN

La función de estos títeres ha ido evolucionando con el paso de los siglos en España y el resto de Europa, de hecho, esta transformación no fue solo en su forma, sino también en su intención. Caballero ha indicado que desde la Iglesia "ya se conocía muy bien la función que tenían los títeres", ayudando a transmitir a los fieles pasajes religiosos como la vida de Jesucristo, ya que todas las homilías eran en latín, en una etapa donde las lenguas romance se volvieron predominantes entre el pueblo.

"Los propios clérigos representaban con títeres las sagradas escrituras", ha subrayado, para resaltar la importancia que poseían este tipo de representaciones durante la Cuaresma, ya que "estaban prohibidas las representaciones teatrales en los corrales" y los títeres, al ser actores inertes, "se les permitía el poder actuar durante los 40 días de Cuaresma".

El declive, ha comentado, comenzó cuando en época de Carlos III se prohibieron las representaciones de máquina real y también otro tipo de representaciones, por ejemplo, las fiestas del Corpus. "Una política que se explicaba debido a mezclar gigantes, cabezudos, con ángeles y santos", ha añadido.

De esta forma, 'Actores sin alma, Mil años de Teatro de Figuras en España', se convierte en una forma de exponer una clase de obras que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y con la que, en palabras de Caballero, desde la compañía pretenden "ser puristas y no desdibujar la obra original". "Todo el material que se ha utilizado ha intentado ser lo más próximo, lo más purista a la época en la que se construía", ha agregado.