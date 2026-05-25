Rojo afea a Guarinos llevar tres años "sin sentarse" con la Junta para abordar la reforma de la estación de autobuses

El concejal socialista Alberto Rojo. - PSOE

GUADALAJARA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Alberto Rojo ha "lamentado" este lunes que la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, en los tres años que lleva de mandato, "no haya sido capaz de reunirse con la Junta de Comunidades para conocer el proyecto de la estación de autobuses, y las líneas de trabajo iniciadas en 2023, incluso para modificarlas; pero ni sabe nada de la estación, ni le interesa, y eso que el ayuntamiento es el responsable de la gestión del espacio".

En este sentido, el concejal socialista se ha preguntado si "es normal que desde 2023, la alcaldesa haya dado varias ruedas de prensa, nada constructivas ni dialogantes, pero no haya comunicado a la Junta de Comunidades qué intenciones tiene el ayuntamiento para el 80 por ciento del espacio del inmueble, que ya gestiona".

Y es que, ha señalado Rojo, "a este gobierno municipal de PP con la ultraderecha de Vox no le preocupa la estación; de hecho, no le importa lo más mínimo, sólo la utiliza para confrontar con la Junta de Comunidades".

De hecho, ha puesto de manifiesto, "Guarinos, en una de sus últimas apariciones, aprovechó para utilizar esta infraestructura, de manera descarada, como una cortina de humo para tapar la crisis que tiene abierta por la zona de estacionamiento de pago, y por la que el pasado jueves exigía su dimisión".

El también secretario general del PSOE en Guadalajara ha recordado en relación a esta infraestructura, que el proyecto con el que su gobierno empezó a pactar con la Junta "pasa porque la estación se convierta en un moderno intercambiador de transportes, acordes al siglo XXI, y dimensionadas al campus universitario que viene, con un gran centro de ocio y restauración, y con participación privada, para dar servicio a miles de personas y dinamizar la zona".

Alberto Rojo ha criticado en este sentido que Guarinos lleve "tres años sin mover un dedo por Guadalajara, y diciéndole al resto de administraciones lo que tiene que hacer, en lugar de ponerse a trabajar por nuestra ciudad, que tiene completamente abandonada, a los vecinos y vecinas pagando más para vivir peor; a los servicios públicos en pie de guerra; y la ciudad más sucia que nunca".

Y todavía, ha añadido, "tiene la insolencia de salir exigiendo, cuando lo que la Junta y la ciudadanía está esperando, desde hace tres años, es conocer qué quiere para la estación, los usos presentes y futuros de esta instalación, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Rojo le ha exigido "que se deje de epístolas, que desactive de una vez el modo avión, y que pida una reunión con la Delegación. Que se arremangue y se ponga a trabajar".

Para finalizar, el concejal socialista ha insistido en que Guarinos "tiene que marcharse, por dignidad y respeto hacia Guadalajara, y para que podamos recuperar calidad democrática".