Rojo quiere retomar el "latido" del Casco de Guadalajara y apunta a los antiguos juzgados como residencia de estudiantes

GUADALAJARA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha mostrado su intención de dedicar lo que resta de legislatura a recuperar el "latido" del Casco de la ciudad con distintas acciones desde el punto de vista fiscal, estrategia en la que contempla y le gustaría poder reconvertir los antiguos juzgados de la localidad en residencia de estudiantes para dar servicio a los futuros alumnos de la UAH que recalarán en el municipio cuando se ensanche el campus.

En una entrevista con Europa Press, Rojo ha repasado el Plan de Dinamización de la ciudad, una acción que quiere potenciar lo social y lo cultural para recuperar la vida del centro de la ciudad.

Así, ha reparado en el trabajo ya realizado con medidas fiscales para la apertura de negocios, bonificaciones o remodelaciones, además de trabajos para actuar en solares vacíos, "dando mucho ritmo" a la estrategia para conseguir "frutos en tiempo récord".

Todo ello de la mano de fondos europeos finalistas que hacen "replantear cómo ser más eficaces para tener una hoja de ruta clara en el Casco de Guadalajara".

"Queremos que fluya con fuerza el corazón de la ciudad. Vamos a presentar nuevas líneas maestras desde el punto de vista fiscal, urbanístico, social y cultural para que haya una hoja de ruta clara en los próximos años. No nos podemos permitir que el Casco no tenga vida, que no lata con fuerza, es un reto al que nos hemos enfrentado y vamos a trabajar con intensidad", ha abundado.

Bonificaciones para la apertura de negocios, menos IBI para dar "dinamismo residencial" a la zona y una serie de medidas fiscales que se anunciarán próximamente son medidas que "van a redundar en esta línea", toda vez que "ya se ha empezado con la dinamización del Casco", algo que los vecinos "ya pueden observar". "Hay más vida y hemos potenciado la actividad en Guadalajara".

Sin dejar de lado la cultura, con acciones como Primavera Encuentada o Guadalajara en las plazas, "sin abandonar una gran actividad en verano por todos los barrios de la ciudad de Guadalajara, desde lo deportivo hasta lo juvenil, para que Guadalajara tenga oportunidades".

LOS ANTIGUOS JUZGADOS TIENEN "EL OJO ECHADO"

El primer edil de Guadalajara ha hablado además de la situación de los antiguos juzgados en pleno centro de la ciudad tras la mudanza de las instancias judiciales. "Un edificio al que tenemos echado el ojo" y para el que ya hay conversaciones con el Ministerio de Justicia, propietario de la infraestructura.

"Ya hemos hablado con el equipo técnico y político del Ministerio de Justicia. Es una buena zona desde el punto de vista residencial para jóvenes y un entorno que estará muy marcado por la llegada del nuevo campus universitario de Guadalajara", ha sugerido el alcalde.

Con las nuevas instalaciones universitarias en camino, ya se trabaja "de manera coordinada" con Gobierno de Castilla-La Mancha y Universidad de Alcalá en un proyecto "imparable" para el que la ciudad tiene que estar "preparada" de cara a "una gran afluencia de estudiantes" que harán de la localidad una "ciudad universitaria".

En este sentido, ha avanzado que se está "madurando" la opción de un edificio que "podría albergar estudiantes" que vengan a hacer la carrera a Guadalajara, para lo cual la infraestructura de los antiguos juzgados podría ser útil.

"Pero hay que ir paso por paso, estas cosas son complicadas, pero estamos trabajando ya. Cuando el Estado tenga claro que no va a utilizar el edificio en otros servicios, estaremos", ha aseverado.

Con todo, ha afirmado que el nuevo campus será algo "fundamental, vertebrador y esencial" para la ciudad, "un antes y un después" tras la inversión de más de 50 millones de euros a iniciativa de la UAH.

Las obras "van muy bien" y están "muy coordinadas", con las instituciones "trabajando de manera muy veloz para que aprovecharlo todo".

Hay más obras aparejadas a este objetivo, como es la remodelación y puesta en servicio de la estación de autobuses para que pueda dar servicios a todos los estudiantes que llegarán a la ciudad y que se colocarán a su llegada a una calle del nuevo campus.

También un parking disuasorio a cargo de fondos europeos de recuperación, que será "muy importante para el conjunto de la ciudad"; a lo que ha sumado las próximas obras para apuntalar el zoo municipal.

Un zoo que tendrá "espacios más modernos" y "más cuidado con la sensibilidad ambiental" para que vecinos y visitantes puedan "disfrutar de los animales" y contar con una alternativa de ocio.

Para este cometido, además, abrirá en primavera la cafetería y restaurante de este espacio municipal, lo cual, considera el alcalde, mejorará el dinamismo de la infraestructura.

CÁRCEL DE MUJERES Y CÁRCEL DE HOMBRES

Sobre la Cárcel de Mujeres, se ha mostrado confiado en que en el mes de marzo o de abril "esté listo el proyecto" y establecida "la senda financiera" apoyándose en fondos Edusi y fondos propios.

Lo que se va a poner en marcha en la instalación es "un importante servicio público" orientado al ocio y formación para los mayores, algo que se ha decidido tras observar con "envidia sana" que se trata de un recurso con el que sí contaban otros municipios.

Ahora la obra es "imparable" y, aunque le gustaría que fuera más rápido, se está acelerando la marcha en la redacción del proyecto.

En cuanto a la Cárcel de Hombres, se trata de una infraestructura grande y el Ayuntamiento, a la hora de programar qué hacer en ese entorno, "tiene que tener clara la dimensión del proyecto".

Se trata de un planteamiento en el que hay "distintas iniciativas privadas que exploran distintas vías" en la que "se pueden prestar buenos servicios públicos".

"Estamos trabajando y en una legislatura tan convulsa hay cosas que se han tenido que parar, pero no estamos dejando de trabajar en la potenciación y en dar vida al Casco Histórico de Guadalajara, a su corazón", ha concluido.