La romería de Alarcos de Ciudad Real aumenta de participiación este año con la llegada de asistentes de la provincia

Romería de Alarcos. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la Romería de Alarcos ha continuado este lunes en Ciudad Real, después de una noche en la que muchos romeros se quedaron en el cerro para velar a su Virgen. La función religiosa, la procesión alrededor de la ermita y un emotivo traspaso de cetro entre el hermano mayor saliente, Miguel Ángel Sevillano, y el entrante, Álvaro Monsalve, han sido los momentos más destacados de la jornada, momentos que han contado con la presencia del alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Agustín Espinosa, junto a una nutrida representación de la corporación municipal y de otras instituciones.

Si algo ha distinguido a esta romería respecto a la de años anteriores es sobre todo el aumento de la participación, gracias a las personas llegadas desde la capital y sus pedanías, pero también de otras poblaciones de la provincia, tal y como ha recordado la presidenta de la Hermandad, Frasi López, según ha informado el Consistorio ciudadrealeño en nota de prensa.

"Ha sido una romería muy bonita, con muchísimos vecinos que han venido. Estamos consiguiendo que sea como era antes, como nosotros queríamos, una buena Romería para todos los vecinos de las pedanías y de Ciudad Real", ha sostenido.

En la misma línea, la concejal de Festejos, Mar Sánchez, ha destacado la estrecha colaboración que existe entre la Hermandad, diferentes asociaciones y peñas y el Ayuntamiento para seguir yendo a más: "Ayer fueron alrededor de 8.000 personas, la romería sigue creciendo año tras años en participación y en colaboración, muchas asociaciones quieren estar aquí arriba", ha apuntado.

Por todo ello no ha dudado en "dar las gracias" a todos los que contribuyen a que esta celebración sea un éxito, con mención especial para la Hermandad, recordando que para que "la gente venga y disfrute estos días, son muchos días antes de trabajo" y reconociendo que ya están "pensando en Alarcos 2027 para que sigamos haciendo crecer esta Romería".

Por su parte, el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Agustín Espinosa, ha puesto en valor esta romería por su contribución al turismo y a la preservación de las raíces manchegas, según ha informado la Junta en nota de prensa.

"La romería es cultura, folclore e identidad propia de una ciudad como la capital de la provincia. Por ello, invitamos a todo el mundo a seguir celebrándola y a venir no solo a Alarcos, tras un fin de semana intenso, sino a participar en todas las actividades culturales, religiosas y folclóricas que se desarrollan en nuestra ciudad durante todo el año", ha señalado.

El delegado provincial ha subrayado que se trata de una romería que "une a toda la ciudad, a sus pedanías e incluso a los municipios del entorno, ya que es una celebración que trasciende el ámbito local y forma parte de la identidad colectiva de toda la comarca".

Además, ha resaltado que la ermita de Alarcos "no solo es punto de encuentro durante la romería, sino también por su excelente parque arqueológico, que constituye un atractivo digno de visitar durante todo el año".

Por último, Espinosa ha felicitado a la Hermandad de la Virgen de Alarcos por la organización de las actividades, que se han desarrollado sin incidentes, así como a las peñas y grupos participantes en esta jornada festiva.