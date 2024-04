De la Rosa (CCOO) critica a Garamendi y defiende que los empresarios deben asumir las cotizaciones de los trabajadores

ALBACETE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha reprochado al líder de la patronal, Antonio Garamendi, por sus declaraciones sobre quién debe asumir las cotizaciones de los trabajadores.

De la Rosa ha aseverado que el presidente de la CEOE "está muy alejado de la realidad", después de que Garamendi dijera durante el IV Encuentro del Comercio que "los trabajadores deberían recibir sus cotizaciones e ingresarlas en la Seguridad Social".

"Le sugeriría a este señor que estuviera apenas seis meses en el lugar de un trabajador que cobra el salario mínimo y que tiene tres miembros de la unidad familiar que no trabajan y que aspiran a estudiar o a trabajar en su día, pagar el alquiler o la hipoteca", ha dicho el secretario de CCOO, defendiendo el actual sistema.

"Es un sistema solidario que sostiene un conjunto de servicios sociales que permiten que las personas puedan aspirar a ser libres e iguales", ha asegurado, criticando una vez más la propuesta de Garamendi.

"Las cotizaciones son un elemento esencial de vertebración social, quienes tienen unos salarios por encima de los 40.000 o 50.000 euros, seguramente no necesitarían ningún sistema de cotización adicional porque no usan de manera normalizada los servicios públicos, pero el resto de ciudadanos desgraciadamente no tenemos esa posibilidad", ha apuntado.

En este sentido, de la Rosa ha señalado que los empresarios serían los primeros perjudicados en caso de que desaparecieran los servicios públicos.

"La inmensa mayoría de los empresarios tienen unos salarios después de su actividad empresarial muy parecidos al de los propios empleados, por tanto, la microempresa necesita del sistema público".

Ha sido de manera previa al inicio de las Jornadas sobre Modificaciones Legislativas en materia de Igualdad, que han comenzado este miércoles en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos del campus de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete, donde ha aprovechado para pedir a todas las administraciónes públicas un mayor compromiso con la "igualdad real y efectiva".

"Necesitamos una política nacional que tenga una reglamentación que aterrice en el más pequeño de los espacios para conseguir que de una vez por todas acabemos con la violencia, hagamos que los cuidados sean igualitarios y, por lo tanto, que en el mundo del trabajo como en la vida privada, las mujeres y los hombres sean, más allá de la dialéctica, radicalmente iguales".

JUSTE DEFIENDE LA SUBIDA DEL SMI

Durante la atención a medios también ha intervenido la secretaria provincial del sindicato, Carmen Juste, que ha puesto en valor la importancia de la subida del Salario Mínimo Interprofesional y su impacto positivo en la capacidad económica de los trabajadores y, especialmente, de las trabajadoras. "Esto ha supuesto un avance en materia de Igualdad".

Materia para la que dice, ese esencial la labor de la Inspección de Trabajo y la jurisprudencia, dos pilares que se abordarán durante las jorandas.

"Estamos convencidos de que la colaboración de los agentes sociales y la Inspección de Trabajo es fundamental para avanzar en el ámbito de la negociación colectiva en materia de Igualdad, los inspectores no solo tratan el cumplimiento de los planes de igualdad, sino el cumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales desde una perspectiva de género", ha incidido.

Por último, la inspectora de Trabajo y Seguridad Social y coordinadora de Igualdad en la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo en Madrid, Paloma Urgorri, ha expuesto algunos de sus principales objetivos como profesional, entre los que destaca "el cumplimiento de la normativa de la legislación laboral en materia de Seguridad Social, el control de los planes de igualdad y la lucha contra la discriminación salarial".

Urgorri también ha hablado sobre la importancia de la negociación colectiva y el diálogo social para el diseño de planes de igualdad y protocolos de acoso sexual.